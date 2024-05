Migliori 5 auto GPL economiche da comprare con gli incentivi

Le auto a GPL sono una presenza significativa nelle vendite e nel 2023, infatti, hanno costituito il 9% delle immatricolazioni, il doppio rispetto alle auto plug-in. Il motivo è chiaro: prezzi di listino particolarmente bassi e costi concorrenziali per il rifornimento, con una media di 0,717 euro al litro. Le auto a GPL sono una soluzione smart per chi desidera spostarsi in auto senza però dover seguire le fluttuazioni del prezzo della benzina, almeno non costantemente.

Questi modelli rientrano nella terza fascia degli incentivi auto 2024, per emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, beneficiando quindi di uno sconto masismo di 3.000 euro.

Incentivi auto 2024: tutti gli sconti

Come evidenziato all’interno dell’approfondimento, il nuovo sistema segue il sostanzialmente il precedente schema ma si diversifica per importi e sostegni ISEE. Il programma, infatti, prevede anche un aiuto esteso a tutte le famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro. A seconda della categoria di emissioni e dell'eventuale rottamazione di un vecchio veicolo, gli sconti offerti possono variare significativamente.

Senza sconti ISEE

0-20 g/km* 21-60 g/km** 61-135 g/km* Senza rottamazione 6.000 euro 4.000 euro - Rottamazione Euro 0, 1, 2 11.000 euro 8.000 euro 3.000 euro Rottamazione Euro 3 10.000 euro 6.000 euro 2.000 euro Rottamazione Euro 4 9.000 euro 5.500 euro 1.500 euro Rottamazione Euro 5 - - -

0-20 g/km - ISEE <30.000 euro* 21-60 g/km - ISEE <30.000 euro** Senza rottamazione 7.500 euro 5.000 euro Rottamazione Euro 0, 1, 2 13.750 euro 10.000 euro Rottamazione Euro 3 12.500 euro 7.500 euro Rottamazione Euro 4 11.250 euro 6.875 euro Rottamazione Euro 5 8.000 euro 5.000 euro

*: con un importo massimo di 42.700 euro

**: con un importo massimo di 54.900 euro

Dacia Sandero

L'auto GPL più economica da acquistare con gli incentivi è la Dacia Sandero (qui la prova). Con un prezzo di listino di partenza di 14.750 euro, grazie agli incentivi scende a 12.750 euro. Questo prezzo si riferisce alla Dacia Sandero Streetway 1.0 TCe ECO-G Essential, equipaggiata con un motore 1.0 turbo da 100 CV abbinato a un cambio manuale a 5 marce.

Listino 14.750 euro Dacia Sandero Euro 0-2 11.750 euro Euro 3 12.750 euro Euro 4 13.250 euro Euro 5 - Senza rottamazione -

Dacia Jogger

La Dacia Jogger è la più grande e capiente tra le auto a GPL acquistabili con gli incentivi 2024 (qui la prova della versione hybrid). Con una lunghezza di 4,55 metri, offre un abitacolo che può ospitare fino a 7 posti e un bagagliaio di 708 litri in configurazione a 5 posti. Il prezzo dell'allestimento Essential è di 17.800 euro, che scende a 15.800 euro con gli incentivi, ed è dotata di un motore 1.0 turbo da 101 CV.

Listino 17.800 euro Dacia Jogger Euro 0-2 14.800 euro Euro 3 16.800 euro Euro 4 17.300 euro Euro 5 - Senza rottamazione -

Dacia Duster

Non si tratta della nuova Dacia Duster 2024, ma del modello precedente, ancora disponibile sul mercato e prossimo alla pensione. La versione GPL, equipaggiata con lo stesso motore 1.0 turbo da 101 CV della Jogger, ha un prezzo base di 18.500 euro per l'allestimento Essential a trazione anteriore, che scende a 16.500 euro grazie agli incentivi.

Listino: 18.500 euro Dacia Duster Euro 0-2 15.500 euro Euro 3 16.500 euro Euro 4 17.000 euro Euro 5 - Senza rottamazione -

Renault Clio

Anche la piccola di casa Renault rientra negli incentivi con la sua motorizzazione GPL ereditata (o condivisa) con Dacia. Il prezzo della Renault Clio a GPL, equipaggiata con il motore 1.0 turbo tre cilindri da 101 CV, scende da 18.750 a 16.750 euro, purché si rottami un vecchio modello con classe di emissioni compresa tra Euro 0 ed Euro 4. Il prezzo fa riferimento all'allestimento Evolution, che include climatizzatore manuale, strumentazione digitale da 7", monitor centrale da 7" e sensori di parcheggio posteriori.

Listino 18.750 euro Renault Clio Euro 0-2 15.750 euro Euro 3 16.750 euro Euro 4 17.250 euro Euro 5 - Senza rottamazione -

Kia Picanto / Hyundai i10

Kia Picanto e la cugina dello stesso gruppo Hyundai i10 rientrano, con i loro modelli a GPL, negli incentivi auto 2024. Picanto passa dai 17.350 euro di listino a 15.350 grazie all'ecobonus, mentre Hyundai i10 da 18.850 euro a 16.850 con gli incentivi auto 2024. Il motore, per entrambe, è un piccolo 1.0 tre cilindri aspirato da 65 CV abbinato a cambio manuale e trazione anteriore.