Renault Megane R.S. Trophy-R è la trazione anteriore più veloce al Nürburgring

La nuova Mégane R.S.Trophy-R batte il record precedente di categoria ottenuto dalla Honda Civic Type R nel 2017. Il tempo di 7 minuti e 40 secondi registrato dalla Renault Mégane RS Trophy-R sul circuito del Nürburgring, in Germania, è servito per ottenere il primo posto tra le auto a trazione anteriore, battendo di circa 3,7 […]

La nuova Mégane R.S.Trophy-R batte il record precedente di categoria ottenuto dalla Honda Civic Type R nel 2017.

Il tempo di 7 minuti e 40 secondi registrato dalla Renault Mégane RS Trophy-R sul circuito del Nürburgring, in Germania, è servito per ottenere il primo posto tra le auto a trazione anteriore, battendo di circa 3,7 secondi il tempo segnato dalla Honda Civic Type R.

La nuova Renault Mégane R.S Trophy-R, versione ancora più sportiva della Mégane R.S Trophy, è equipaggiata dallo stesso motore turbo benzina da 1.8 litri che eroga 300 CV e 295 Nm di coppia, ma è più leggera di 130 kg rispetto ad una normale Mégane RS Trophy.

Per quanto riguarda la vendita in Europa dovremo aspettare la fine dell’anno, la produzione sarà sicuramente limitata a poche centinaia di unità. Presumibilmente la vettura non sarà disponibile per la vendita negli Stati Uniti, mentre per quanto riguarda la vendita in Italia non si conoscono per il momento informazioni specifiche.