Con il termometro che sfiora i 40 gradi, indossare una maglietta o anche solo una canottiera quando si è alla guida può risultare davvero scomodo e trasformarsi in un incubo. Per combattere il caldo, soprattutto nelle località di villeggiatura, non è raro vedere persone a torso nudo passeggiare o guidare uno scooter. Mentre per lo scooter potremmo aver qualche perplessità a livello di sicurezza, le protezioni sarebbe sempre meglio usarle, per la macchina ci sono problemi o è tutto concesso?

Cosa dice il Codice della Strada

Il CdS non fa alcuna menzione a riguardo e non viene espressa la necessità di indossare o meno un particolare vestiario; l’unica raccomandazione è che il conducente abbia piena libertà dei movimenti. Tutto chiaro insomma! La comodità prima di tutto e com’è possibile essere scomodi a torso nudo?

Art. 169 comma 1: In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.

I rischi di stare a petto nudo alla guida

Per quanto le persone siano uguali davanti alla Legge, non si applica la medesima regola per distinguere il petto maschile da quello femminile. Mentre gli uomini hanno la facoltà di guidare a petto nudo, per le donne non è concesso. Come norma si fa riferimento all’argomento “atti contrari alla pubblica decenza” che, sebbene non sia più reato dal 2016, rappresenta ancora un illecito amministrativo con una multa compresa tra 5mila e 10mila euro.

Cosa succede quando si scende dalla macchina? Mentre per le donne il discorso è chiaro, per gli uomini non si tratta di un vero e proprio illecito amministrativo a meno che sia specificatamente indicato come in una ordinanza del comune veneto di Cadoneghe che, alcuni anni fa, aveva vietato l’attività motoria a torso nudo nelle aree pubbliche o ad uso pubblico. Anche qui, come per il discorso delle ciabatte, il consiglio è semplice: per quanto sia fastidioso, tenete sempre a portata di mano un capo leggero da indossare alla guida così da evitare anche eventuali abrasioni date dalla cintura di sicurezza.