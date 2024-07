Auto elettrica in estate: 5 consigli da seguire per salvare l'autonomia

Quando ci si avvicina all'acquisto di un'auto elettrica, una delle prime domande che salta in mente è senza dubbio quanto l'autonomia del veicolo possa soddisfare le proprie esigenze quotidiane. È un interrogativo del tutto comprensibile, considerando che si tratta di una tecnologia relativamente nuova e non tutti sono a conoscenza delle peculiarità e delle potenzialità, così come dei punti deboli, delle vetture a batteria.

Con l'estate e le tanto attese vacanze estive in arrivo, diventa cruciale sapere come gestire al meglio l'autonomia del proprio veicolo elettrico, specialmente in condizioni di caldo intenso che, analogamente a quelle invernali, possono influenzare le prestazioni della batteria. Questo periodo dell'anno rappresenta una vera boccata d'ossigeno per chi ha lavorato sodo e cerca un po' di meritato riposo per ricaricare energie e rilassarsi.

Come funzionano le batterie delle auto elettriche

Prima di esplorare le strategie per gestire l'autonomia dell'auto elettrica durante l'estate, è importante comprendere il funzionamento delle batterie e i loro limiti legati alle temperature. Gli elettrodi, che includono il polo positivo e negativo attraverso cui avviene il flusso di elettroni, sono particolarmente sensibili agli estremi climatici, sia al caldo sia al freddo. Variazioni troppo rapide della temperatura possono compromettere l'efficacia della ricarica e influenzare negativamente la durata della batteria.

Nonostante le moderne auto elettriche siano progettate con elevate misure di isolamento termico, le batterie possono comunque soffrire durante i periodi di caldo intenso, soprattutto durante la ricarica rapida. Inoltre, l'utilizzo del climatizzatore o del riscaldamento all'interno dell'auto può ulteriormente diminuire l'autonomia, fino al 20% in alcuni casi.

È importante notare che anche le auto a combustione interna subiscono un aumento del consumo quando si utilizzano climatizzatori o riscaldamenti, ma la maggiore autonomia e il rapido rifornimento di carburante consentono una libertà di movimento generalmente superiore rispetto alle auto elettriche.

Mantenere un'autonomia adeguata durante i viaggi estivi può richiedere alcuni accorgimenti semplici ma fondamentali; vediamo quindi i più semplici rimedi da applicare quando si è alla guida.

5 consigli da seguire per non compromettere l'autonomia

Limitare l'uso dell'aria condizionata

Mantenere l'auto ad una temperatura accettabile è una priorità, specialmente quando ci si trova a salire in macchina dopo averla lasciata sotto il sole per ore, magari senza un parasole adeguato. In questo caso, raffreddare lentamente l'abitacolo durante il viaggio può aiutare a non sprecare energia. Accendere l'aria condizionata gradualmente mentre si è già in movimento è un buon compromesso per bilanciare comfort e consumo di batteria.

Pianificare l'utilizzo

Le moderne auto elettriche offrono una gestione avanzata attraverso applicazioni smartphone, permettendo di pre-raffrescare l'abitacolo mentre l'auto è ancora in carica. Per esempio, se si prevede di partire alle 15, è utile impostare un timer per iniziare il raffrescamento intorno alle 14:50. Questo consente di entrare in un'auto già fresca senza dover utilizzare l'aria condizionata al massimo durante il viaggio.

Meglio rimuovere, sempre, quello che non si usa

Modalità di guida

Inoltre, sempre in materia di pianificazioni, è bene. Durante l'estate, spesso si fanno escursioni all'aperto, portando con sé attrezzature e bagagli. È fondamentale mantenere il baule libero e rimuovere le barre portapacchi se non sono necessarie, poiché possono ridurre l'autonomia dell'auto. Anche se può sembrare esagerato,

Lo stile di guida influisce notevolmente sull'autonomia dell'auto elettrica. Guidare con "il piede leggero" è essenziale per evitare soste frequenti alle stazioni di ricarica. Una guida efficiente, soprattutto in estate quando l'aria condizionata è in uso, può fare una grande differenza.

Evitare velocità elevate, come mantenere i 130 km/h in autostrada, aiuta a preservare l'energia della batteria.

Frenata rigenerativa

La frenata rigenerativa è un ottimo strumento per risparmiare energia. Utilizzare questa funzione, che consente di recuperare energia quando si toglie il piede dall'acceleratore, è particolarmente utile. Ogni kW risparmiato è prezioso e contribuisce a migliorare l'autonomia complessiva del veicolo.

Parcheggiare strategicamente

Trovare un parcheggio all'ombra durante l'estate può essere complicato, ma è importante per evitare che l'auto si surriscaldi. Se non è possibile parcheggiare all'ombra, utilizzare parasole di buona qualità per ridurre il riscaldamento dell'abitacolo. Anche se le auto elettriche non sono particolarmente sensibili al sole, temperature interne troppo elevate possono attivare sistemi di protezione che scaricano la batteria per evitare danni. Quindi, parcheggiare strategicamente e proteggere l'auto dal sole diretto aiuta a mantenere l'efficienza della batteria.