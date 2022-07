L’estate è ormai arrivata e con essa anche i primi afosi e snervati caldi stagionali che rendono la vita delle persone e in particolare degli automobilisti sempre più complicata. Con l’estate, in genere, si cerca di abbandonare le scarpe chiuse per fare spazio alle soluzioni più leggere e fresche, soprattutto nei periodi vacanzieri. Se al mare sei abituato a vivere in ciabatte hawaiane o addirittura in zoccoli e ti sei mai domandato se fosse consentito dalla Legge guidare scalzi o in infradito, questo articolo farà sicuramente al caso tuo.

Cosa dice il Codice della Strada

Il CdS non lo vieta esplicitamente, questo significa che nessuno può rilevare una contravvenzione in caso di guida scalza o in ciabatte, discorso analogo per le scarpe da donna con il tacco; insomma, il CdS non fornisce una chiara distinzione e si può premere sui pedali in ogni modo. Tuttavia c’è un però: ogni automobilista è tenuto ad adottare un comportamento che gli consenta di essere “in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo”.

Art. 141: il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Mentre il CdS non è esplicito in merito, in caso di sinistro si potrebbe ricevere una rivalsa dalla propria assicurazione, che potrebbe rilevare l’impossibilità di compiere alcune manovre.

I rischi di guidare in ciabatte

Il rischio maggiore è che la ciabatta o zoccolo che sia si incastri sotto uno dei pedali e che ne comprometta il funzionamento; in caso di percorsi lunghi e tortuosi, come un tragitto urbano o uno collinare, le insidie sono letteralmente dietro l’angolo. In conclusione il consiglio è sempre lo stesso: prima di correre rischi sciocchi che potrebbero costare caro, in tutti i sensi, è meglio avere a bordo una calzatura comoda per l’estate, come un paio di slip on o di espadrillas, da usare durante la guida.