È vietato guidare in ciabatte e infradito d’estate?

L'estate è ormai nella fase più avanzata e i giorni di caldo soffocante rendono la vita difficile, specialmente per chi si trova al volante. Durante questa stagione, è normale mettere da parte le scarpe chiuse a favore di calzature più leggere e fresche, soprattutto in vacanza. Se al mare preferisci le ciabatte hawaiane o addirittura gli zoccoli e ti sei mai chiesto se la Legge permette di guidare scalzi o in infradito, questo articolo è proprio quello che fa per te.

Cosa dice il Codice della Strada

Il CdS non lo vieta esplicitamente, questo significa che nessuno può rilevare una contravvenzione in caso di guida scalza o in ciabatte, discorso analogo per le scarpe da donna con il tacco; insomma, il CdS non fornisce una chiara distinzione e si può premere sui pedali in ogni modo. Tuttavia c’è un però: ogni automobilista è tenuto ad adottare un comportamento che gli consenta di essere “in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo”.

Art. 141: i l conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.

Mentre il CdS non è esplicito in merito, in caso di sinistro si potrebbe ricevere una rivalsa dalla propria assicurazione, che potrebbe rilevare l'impossibilità di compiere alcune manovre.

I rischi di guidare in ciabatte

Il principale rischio è che la ciabatta o lo zoccolo possano incastrarsi sotto uno dei pedali dell'auto compromettendone il corretto funzionamento. Lo stesso vale per chi indossa birkenstock o crocs. Soprattutto su percorsi lunghi e tortuosi, come quelli urbani o collinari, ci sono numerosi pericoli da considerare. In conclusione, il consiglio rimane sempre lo stesso: prima di correre rischi inutili che potrebbero avere conseguenze costose, è meglio indossare una calzatura comoda per l'estate, come slip on o espadrillas, durante la guida.