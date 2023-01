Tesla ha deciso di ridurre i prezzi delle sue Model 3 e Model Y in tutta l’Europa e pertanto anche in Italia, attuando una nuova politica che posiziona il marchio in una fascia di mercato ancora più interessante. I tagli riguardano tutte le declinazioni di Model 3 e Model Y: dalla standard fino alla Performance.

In precedenza, i costi della berlina elettrica Model 3 erano:

Tesla Model 3: 57.490 euro

Tesla Model 3 Long Range: 64.490 euro

Tesla Model 3 Performance: 67.490 euro

A seguito del taglio ai listini, i nuovi prezzi sono i seguenti:

Come si può osservare, si tratta di un taglio netto e deciso; purtroppo però, neanche con i nuovi listini la variante base riesce a rientrare nei nuovi incentivi all’acquisto di un’auto elettrica. Discorso analogo per il crossover Model Y che riceve il seguente trattamento:

Tesla Model Y: 49.990 euro

Tesla Model Y Long Range: 65.990 euro

Tesla Model Y Performance: 71.990 euro

Successivamente alla rimodulazione al ribasso dei prezzi, il nuovo listino è questo:

Tesla Model Y: 46.990 euro

Tesla Model Y Long Range: 53.990 euro

Tesla Model Y Performance: 63.990 euro

Allo stato attuale non è chiaro come mai Musk abbia deciso di ridurre i prezzi con questa mossa improvvisa e sicuramente chi ha acquistato una Tesla nelle ultime settimane non sarà contento di questo cambio di passo radicale. Tesla Model 3 e Model Y sono ad oggi modelli di successo e delle vere campionesse di vendite e questa modifica ai listini a 360 gradi sicuramente verrà poco digerita anche dagli altri produttori di auto elettriche che tentano di raggiungere il medesimo risultato ottenuto da Tesla con le sue proposte.