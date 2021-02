Tesla, al via la costruzione di una nuova Gigafactory in India?

I piani di sviluppo della casa automobilistica Tesla sono in continua espansione nonostante la pandemia da Covid-19 stia colpendo i più svariati settori, tra cui proprio l’automotive. Nonostante ciò, il prossimo obiettivo di Elon Musk sembra essere quello di costruire un nuovo stabilimento in India al fine di ampliare la propria produzione di veicoli elettrici.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Tesla starebbe progettando la costruzione di un nuovo impianto sul suolo indiano, che una volta avviato sarebbe inevitabilmente utile per entrare in uno dei mercati in più rapida crescita al mondo. Un recente tweet pubblicato, e prontamente eliminato, dal capo di stato del Karnataka Bookanakere Siddalingappa Yediyurappa, sembrava indicare che i piani di costruzione del futuro stabilimento avrebbero presto preso il via presso Bengaluru con la tempestiva messa in funzione di un’ apposita divisione di ricerca e sviluppo. Non è da escludere che prima di dare il via al nuovo sito il numero uno di Tesla voglia valutare costi e benefici. Se facciamo riferimento ai dati diffusi, attualmente, le vetture elettriche vendute nel 2019 sono circa 3.400 a fronte degli 1,7 milioni di veicoli tradizionali immatricolati nello stesso periodo.

A riguardo, però, né la società statunitense Tesla né l’ufficio del primo ministro dello Stato del Karnataka hanno risposto alle richieste di Reuters di rilasciare ulteriori dettagli e commentare la vicenda. Si presume che la Casa americana inizierà con l’introduzione dei suoi modelli per proseguire successivamente con l’avvio di una linea di produzione locale. Tuttavia, il primo modello a giungere sul mercato indiano potrebbe essere la Model 3 attualmente in vendita a partire da oltre 61.000 euro.

É importante ribadire che ad oggi il mercato indiano dell’automobile si caratterizza per la presenza di brand come Hyundai, Maruti Suzuki, Tata e Mahindra e negli ultimi anni sono stati lanciati nuovi veicoli elettrici soprattutto grazie agli incentivi promossi dal governo. Non a caso, l’obiettivo della città di Nuova Delhi sembra essere quello di ridurre drasticamente la dipendenza del Paese dai combustibili fossili e non escludiamo che Tesla possa diventare l’ennesimo gigante americano a puntare sull’India.