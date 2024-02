Tesla crea un disastro ecologico, ora la gigafactory rischia la chiusura

Negli ultimi giorni, l'attenzione dei media si è concentrata sullo stabilimento Tesla a Grünheide, Brandeburgo, in Germania. Secondo fonti riportate da TASS, che citano il canale televisivo tedesco N-tv, l'azienda automobilistica americana potrebbe affrontare la sospensione della produzione a causa di gravi violazioni delle norme ambientali.

Le informazioni diffuse dall'Associazione per la Fornitura d'Acqua di Strausberg-Erkner (WSE) rivelano che lo stabilimento Tesla ha superato in maniera importante i limiti consentiti di inquinamento delle acque. Le emissioni di fosforo e azoto nei reflui hanno continuato per oltre due anni a volumi che superavano la normativa del 600%. Questa situazione ha destato preoccupazione non solo tra i cittadini locali, ma anche tra le istituzioni ambientali.

La WSE ha sollecitato i sindaci della regione a intervenire chiudendo i tubi di scarico di Tesla, una mossa che potrebbe portare alla sospensione delle attività produttive nello stabilimento. Questa drastica misura è stata giustificata dal fatto che Tesla ha violato ripetutamente gli standard ambientali, minacciando non solo l'ecosistema locale ma anche l'approvvigionamento idrico della vicina capitale tedesca, Berlino.

Il problema non è nuovo: segnalazioni di inquinamento da parte di Tesla in Germania sono emerse in passato, ma questa volta sembra che la situazione sia giunta a un punto critico. L'avvertimento dell'Istituto di Ecologia delle Acque Dolci e delle Pesche Interne intitolato a Leibniz (IGB) di Berlino sulla minaccia alle risorse idriche della capitale tedesca ha sollevato ulteriori preoccupazioni sulle potenziali conseguenze a lungo termine di tali violazioni.

L'impatto ambientale delle attività industriali è sempre stato un tema di grande rilevanza, ma in un'epoca in cui la sostenibilità è al centro dell'attenzione globale, le aziende devono fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni.

Episodi come questo ci ricordano che c'è ancora molto lavoro da fare per garantire che lo sviluppo economico non avvenga a spese dell'ambiente. È ora che Tesla e altre aziende assumano un ruolo di leadership nell'adozione di pratiche produttive sostenibili, prima che sia troppo tardi.