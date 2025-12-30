Avatar di Ospite Mod_Spy #361 0
A mio modesto parere non si può realizzare una vera automobile autonoma senza una infrastruttura esterna complementare.
Non nelle città, perlomeno, ci sono troppe variabili.
E di sicuro non nella UE che, concentrata sulla burocrazia e sul controllo dei cittadini, non dispone delle capacità necessarie per favorire la tecnologia.
La distruzione progressiva del comparto automobilistico europeo-tedesco, fra l'altro, ne è una prova inconfutabile.
