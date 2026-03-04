Chi utilizza già soluzioni digitali per spostarsi sa quanto sia comodo evitare code e pagamenti manuali ai caselli. Ora Telepass prova ad alzare ulteriormente l’asticella con una promozione pensata per chi non è ancora cliente. Dopo le iniziative che in passato hanno previsto rimborsi fino al 50% dei pedaggi, l’azienda propone un pacchetto d’ingresso che punta tutto su praticità e risparmio: 12 mesi di canone azzerato, con accesso completo ai servizi di mobilità senza spese iniziali.

Fino a 50 euro di carburante inclusi

La novità più interessante riguarda però il rifornimento. I nuovi iscritti potranno ricevere un contributo carburante fino a 50 euro, da utilizzare attraverso l’app ufficiale presso le stazioni convenzionate Enilive. Il meccanismo è semplice: fino a 10 euro al mese per 5 mesi, a fronte di un pieno di almeno 30 euro. Un aiuto concreto per chi usa l’auto ogni giorno e desidera contenere le spese legate agli spostamenti.

Oltre al canone gratuito e al bonus carburante, l’offerta elimina anche i costi di attivazione. L’adesione è immediata e non richiede esborsi iniziali. Restano compresi tutti i principali servizi: pagamento dei pedaggi autostradali, parcheggi convenzionati e accesso alle ZTL, così da gestire in modo più fluido ogni tragitto, sia in città sia fuori.

Attenzione però alle tempistiche: la promozione è disponibile solo fino al 31 marzo. Chi intende approfittare di un anno senza canone e del credito carburante farebbe bene a valutare l’iscrizione entro la scadenza, per iniziare subito a viaggiare con qualche costo in meno.

