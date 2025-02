Tesla si prepara a entrare nel mercato indiano

Tesla ha selezionato le location per due showroom nelle città indiane di New Delhi e Mumbai, avvicinandosi ai suoi piani a lungo ritardati di vendere auto elettriche nel paese. Lo rivela la Reuters. La decisione arriva dopo l'incontro tra il CEO Elon Musk e il Primo Ministro indiano Narendra Modi negli Stati Uniti la scorsa settimana.

Questa mossa segna un passo significativo per Tesla nel terzo mercato automobilistico più grande del mondo. L'azienda aveva precedentemente messo in pausa i suoi piani di ingresso nel mercato indiano nel 2022, ma ora sembra determinata a stabilire una presenza concreta.

A New Delhi, Tesla ha scelto uno spazio in affitto nell'area di Aerocity, vicino all'aeroporto internazionale. A Mumbai, invece, ha optato per una location nel complesso commerciale e d'affari di Bandra Kurla, anch'esso in prossimità dell'aeroporto. Entrambi gli showroom avranno una superficie di circa 464 metri quadrati.

Secondo le fonti, le date di apertura degli outlet non sono ancora state decise. Un insider ha dichiarato: "tesla pianifica di vendere EV importate in India ... questi accordi riguardano showroom, non centri di assistenza".

L'ingresso di Tesla nel mercato indiano non è privo di sfide. Musk ha più volte criticato gli elevati dazi di importazione dell'India, che si aggirano intorno al 100% per i veicoli elettrici. Tesla ha fatto pressioni per allentare queste tariffe, ma ha incontrato l'opposizione dei produttori automobilistici locali, preoccupati che l'ingresso di Tesla possa danneggiare i loro piani per i veicoli elettrici.

Nonostante queste difficoltà, Tesla sembra determinata a stabilire una presenza in India. L'azienda ha recentemente pubblicato annunci di lavoro per 13 ruoli di medio livello nel paese, inclusi manager per i negozi e per le relazioni con i clienti, segnalando un impegno serio verso il mercato indiano.