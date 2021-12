Toyota crede nell’idrogeno: ecco la Yaris GR H2 ad alte prestazioni

In occasione dell’annuale appuntamento Kenshiki di Toyota, il produttore ha svelato la Yaris GR H2 ossia la reinterpretazione a idrogeno di una delle compatte più pepate ed interessanti presenti al momento sul mercato. La vettura è stata presentata quale alternativa all’elettrificazione totale, strategia che, come sappiamo, non è mai stata abbracciata particolarmente da Toyota. Non è la prima volta che sentiamo parlare di idrogeno da parte del produttore giapponese, nei mesi scorsi infatti è stato avvistato un misterioso prototipo di Corolla a idrogeno partecipare alle gare Super Taikyu in Giappone.

Per il CEO di Toyota Europa, Matt Harrison, la tecnologia consentirebbe di avere emissioni quasi pari a zero e al tempo stesso tutti i vantaggi legati al propulsore endotermico come velocità, prestazioni e rumore. Il motore a combustione ad idrogeno vibra e produce una melodia simile a quella di un propulsore tradizionale (in fin dei conti manca “solo” la benzina) e può quindi regalare regalare emozioni in senso tradizionale. Aspetti che nessun motore elettrico può offrire, beninteso che anche le auto elettriche possono emozionare, solo in una forma del tutto differente. Yaris GR H2 utilizza la medesima tecnologia della Corolla da gara, con alcune contaminazioni della Mirai, la berlina ad idrogeno di alta gamma giunta ormai alla seconda generazione.

Rispetto alla variante endotermica, la Yaris a idrogeno beneficia di un blocco motore più robusto, nuove sedi delle valvole e un sistema di iniezione potenziato. Sebbene Toyota abbia in più occasioni evidenziato l’importante lavoro di efficienza effettuato su questo modello, al momento non ci sono informazioni relative alle prestazioni. Il messaggio che intende trasmettere Toyota è chiaro, utilizzando soluzioni a idrogeno sarà possibile avvicinarsi alle emissioni zero senza dover reinventare un’intera infrastruttura, preservando posti di lavoro e soprattutto mantenendo quella serie di “emozioni alla guida” di cui tutt’ora possiamo beneficiare.

Considerate le dichiarazioni del produttore, la piccola Yaris GR H2 alimentata dal tre cilindri 1.6 turbo dovrebbe garantire uno scatto da 0 a 100 vicino ai 6 secondi e una velocità massima di circa 230 km/h. La trazione rimane quella integrale con forse, come la variante da cui si ispira, la possibilità di modificare la ripartizione della coppia fino al 100% tra asse anteriore e posteriore.