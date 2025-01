Toyota ha costruito una Yaris GR con motore centrale

Toyota ha presentato al Tokyo Auto Salon 2025 il concept GR Yaris M, una versione radicalmente modificata della sua hot hatch con motore centrale. Il prototipo monta un nuovo propulsore turbo da 2.0 litri a 4 cilindri posizionato dietro i sedili, in una configurazione inedita per la Yaris.

Il GR Yaris M Concept rappresenta un'evoluzione estrema rispetto alla GR Yaris di serie, già dotata di 300 CV e trazione integrale. Toyota definisce il nuovo motore "G20E" come ancora "in fase di sviluppo", suggerendo che potrebbe far parte di una nuova famiglia di propulsori ad alte prestazioni.

Sebbene sia improbabile una versione di serie della Yaris a motore centrale, questo layout potrebbe anticipare il ritorno di una sportiva dedicata come la MR2. Toyota ha infatti lasciato intendere la possibilità di far rivivere questo modello iconico.

Il nuovo motore 2.0 turbo potrebbe inoltre equipaggiare future versioni Gazoo Racing di altri modelli sportivi, come la Celica di cui si vocifera il ritorno. Toyota ha anche confermato l'intenzione di mantenere in gamma la Supra anche dopo l'attuale generazione.

Nel frattempo, il costruttore giapponese metterà alla prova il concept GR Yaris M impiegandolo nel campionato Super Taikyu. Come dichiarato da Toyota, il prototipo sarà "guidato ripetutamente fino al limite e poi riparato nelle condizioni estreme delle gare", per testarne affidabilità e prestazioni.