Una nuova ed esclusiva hypercar Ferrari è alle porte

L’amministratore delegato di Ferrari, Benedetto Vigna, ha confermato che la casa automobilistica svelerà il nuovo modello Icona a tiratura limitata entro la fine di questo mese. I primi rumor relativi a questo modello sono stati diffusi alcuni mesi fa e, stando a quanto riportato, potrebbe trattarsi di un “Progetto Speciale”, ossia una di quelle proposte “una tantum” senza una reale produzione in serie. I clienti più fidati avrebbero pertanto già ricevuto i primi inviti in merito e le ultime informazioni suggeriscono una possibile presentazione al pubblico per il prossimo 21 novembre.

In una recente nota, Automotive News riporta che Vigna ha condiviso alcuni dettagli del nuovo veicolo durante l’ultimo report relativo alle vendite effettuate nel terzo trimestre, affermando che Icona seguirà le orme di Monza SP1 e SP2. Resta auspicabile quindi una produzione in scala (limitata) anziché una soluzione una tantum come inizialmente ipotizzato.

Fonte Motor1

Il nuovo modello debutterà quindi nel 2022 e al momento non ci sono informazioni ufficiali in merito. Gli ultimi avvistamenti suggeriscono tuttavia che Icona potrebbe utilizzare il medesimo telaio in carbonio della LaFerrari Aperta e seguire le linee della storica 330 P4 da corsa degli anni ’60. Le più recenti immagini spia hanno rivelato una linea del tetto arrotondata, specchietti retrovisori posizionati sui parafanghi anteriori, un grande spoiler posteriore e altri elementi di ispirazione retrò. La hypercar dovrebbe utilizzare lo stesso V12 aspirato da 6,5 ​​litri della 812 Competizione e abbandonerà pertanto il sistema ibrido della LaFerrari su cui si basa.

Nessuna indiscrezione, infine, sul prezzo anche se è prevedibile un costo decisamente elevato e nell’ordine dei 2 milioni di euro. In seguito a Icona, potremmo assistere all’arrivo del SUV ad alte prestazioni Purosangue e, più avanti, anche della prima auto elettrica del Cavallino Rampante.