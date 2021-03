Volkswagen ID.5: nuove foto spia mentre effettua i test su neve

La casa automobilistica tedesca continua ad eseguire i consueti test di sviluppo che stanno interessando la nuova Volkswagen ID.5. Il veicolo in questione, molto simile all’ID.4 ma in versione Coupé, molto probabilmente debutterà durante questa estate. Tuttavia, come succede in fase di test, la ID.5 del marchio tedesco è stata immortalata in nuove foto spia mentre effettua – appunto – le prove sulla neve, di fondamentale importanza per capire quanto l’auto sia affidabile in condizioni climatiche particolarmente rigide. Grazie alle nuove immagini, è possibile capire meglio quali saranno le peculiarità del veicolo e quali elementi andranno a contraddistinguerla dalla Volkswagen ID.4.

Dunque, la parte frontale sembra non aver alcuna particolare differenza rispetto alla ID.4, così come non dovrebbero esserci importanti novità riguardanti gli interni, ma lo stesso non si può dire per la parte posteriore del veicolo. Oltre alla presenza di un piccolo spoiler, infatti, sembrerebbe che la linea del tetto che arrivi sino alla parte posteriore della Volkswagen ID.5. In attesa di osservare gli interni del veicolo, non è da escludere che la ID.5 sarà caratterizzata da alcune novità che andranno ad interessare l’abitabilità posteriore poiché avrà – come ben sappiamo – le linee di una coupé.

Dal punto di vista tecnico, invece, non dovrebbero esserci particolari novità poiché la nuova Volkswagen ID.5, molto probabilmente sarà equipaggiata dagli stessi powertrain della ID.4. Tuttavia, non è escluso l’arrivo di una variante sportiva GTX che potrebbe essere caratterizzata dalla presenza di un doppio motore elettrico con trazione integrale. Il veicolo della casa automobilistica tedesca, secondo alcune voci di corridoio, potrebbe essere disponibile – inizialmente – solamente per il mercato europeo. In seguito, non è esclusa la possibilità che la ID.5 possa debuttare anche su altri mercati, quali quello statunitense e cinese. Per quanto riguarda i prezzi, sino ad ora non sono state rilasciate informazioni ufficiali in merito, ma potrebbe avere un costo leggermente più alto rispetto alla ID.4.