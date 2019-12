Volkswagen: in arrivo nuove auto prestazionali siglate GTX?

Prossimamente potrebbero arrivare nuove auto del marchio Volkswagen marchiate con la sigla GTX: questa andrebbe a contrassegnare i modelli di auto prestazionali della Casa Automobilistica tedesca. Dunque, la VW non avrà più solamente i modelli GTI, GTD e il recente GTE, ma presto potrebbero essere introdotti anche i GTX. La novità – annunciata da Autocar – andrà ad interessare nello specifico i modelli 100% elettrici.

Ovviamente si tratta solo di alcune voci di corridoio, nulla di ufficiale. Infatti, addirittura l’azienda tedesca pare abbia anche smentito l’indiscrezione, nonostante ciò voci ufficiose pare abbiano confermato che già ad inizio 2021 potrebbe essere presentata una versione prestazionale della ID.3. Questo però, sembra essere in contrapposizione con quanto dichiarato – non molto tempo fa – da Jurgen Stackmann. Infatti, il responsabile delle vendite della Casa di Wolfsburg, pare abbia affermato quanto segue:

”Se c’è un futuro per la linea dei modelli R, dovrà essere elettrico e che la ‘valanga’ dei modelli BEV promessa dall’azienda comprenderà anche versioni con prestazioni ancora più elevate, riunite in questo caso sotto la figlia R”.

Dunque, stando alle parole di Stackmann, sicuramente arriveranno nuovi veicoli del marchio VW, c’è da capire però se saranno proprio le nuove GTX. Inevitabilmente, la nuova versione GTX sarà contraddistinta da elementi all’avanguardia con un design – sia esterno che interno – che fornirà all’auto un carattere inconfondibile. Ovviamente, le novità non faranno riferimento solamente al design, tutt’altro la Casa Automobilistica tedesca avrà certamente un occhio di riguardo per ottimizzare le prestazioni delle trasmissioni elettriche. Infatti, come “preannuncia” la stessa sigla GTX, saremo di fronte a veicoli con motori alloggiati nelle ruote, i. In ogni caso, per avere ulteriori conferme in merito all’arrivo di una nuova gamma di veicoli del marchio VW, non ci resta che attendere nuove informazioni, magari ufficiali.