Ormai da qualche anno il marchio Volvo si fregia di essere uno dei più impegnati dal punto di vista dell’ecologia, con l’obiettivo di diventare al più presto completamente carbon neutral sia in fase di produzione che di utilizzo delle auto; Volvo è stata la prima casa automobilistica a proporre sul mercato un SUV con motorizzazione plug-in hybrid, mentre oggi il marchio di origini svedesi si sta concentrando nel rendere la sua produzione sempre meno impattante sull’ambiente.

Il prossimo passo in questa direzione verrà fatto con l’iniziativa ‘SteelZero’, un’iniziativa che permetterà a Volvo di aumentare l’utilizzo di acciaio realizzato senza l’utilizzo di carburanti fossili, così da accelerare la transizione verso una produzione industriale che sia quanto più pulita possibile.

I dati diffusi da Volvo parlano chiaro, e ci mostrano una situazione in cui l’acciaio pesa per il 33% delle emissioni di CO2 durante la produzione di una nuova auto; globalmente, la produzione di acciaio è responsabile per il 7% di tutte le emissioni di gas serra.

SteelZero spingerà Volvo a rendere più ecologiche le pratiche di produzione dell’acciaio usato nelle sue auto: entro il 2030 la casa svedese punta a ridurre del 50% le emissioni di CO2, mentre entro il 2050 l’obiettivo è quello di azzerare completamente le emissioni nella produzione di acciaio.

SteelZero è destinato a diventare uno standard per l’industria, anche grazie alla certificazione emessa dalla compagnia dietro all’iniziativa, chiamata Climate Group.

“Il fatto che Volvo abbia deciso di entrare in SteelZero segna un punto di svolta per l’industria automobilistica, e rappresenta un passo in avanti molto importante verso una produzione pulita di acciaio. Il settore automobilistico gioca un ruoto centrale in questo passaggio. E’ proprio supportando la produzione di acciaio ecologico che possiamo sperare di raggiungere gli obiettivi di ‘net-zero’ che i mercati e i governi mondiali stanno imponendo.”

Sarà interessante capire chi seguirà l’esempio di Volvo nei mesi o negli anni a venire – produrre auto con materiali realizzati in modo ecologico è un dettaglio che interessa sempre di più ai possibili acquirenti.