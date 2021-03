Volvo produrrà solo auto elettriche a partire dal 2030

Sembra essere ufficiale la decisione presa dalla casa automobilistica svedese: a partire dal 2030 la Volvo produrrà solo auto elettriche. Inoltre, un’altra importante notizia è stata diffusa dall’azienda di proprietà del gruppo cinese Geely, infatti è stato annunciato che entro i prossimi dieci anni le vendite di auto potrebbero avvenire quasi totalmente online, abbandonando così le tradizionali concessionarie. Dunque, il marchio Volvo oltre a dire addio alle auto a benzina e diesel, così come a quelle ibride, si appresta ad affrontare un importante cambiamento che andrà ad interessare anche la “modalità di vendita” dei veicoli dell’azienda.

Le concessionarie Volvo, tuttavia, non svaniranno nel nulla ma diventeranno un punto di riferimento per i clienti poiché svolgeranno un ruolo fondamentale nei servizi di assistenza e saranno anche il luogo di esposizione e di consegna dei veicoli. A partire dal 2030, sul sito ufficiale volvocars.com si potrà procedere con l’acquisto di vetture esclusivamente elettriche, i cui modelli saranno disponibili durante i prossimi anni. La politica seguita dalla casa svedese Volvo si baserà quindi sulla “semplificazione dell’offerta, prezzi definiti e trasparenti“. Sull’argomento, è intervenuto il responsabile commerciale Volvo, Lex Kerssemakers, il quale avrebbe affermato quanto segue:

Vogliamo offrire ai nostri clienti la tranquillità e la facilità di avere una Volvo, eliminando la complessità dell’acquisto e della guida. La semplificazione e la comodità sono le parole chiave di tutto ciò che facciamo.

La strategia che verrà adottata dalla casa Volvo, avrà lo scopo di far diventare l’azienda leader nel settore della mobilità elettrica. Tuttavia, la società svedese avrà un importante rivale da affrontare, poiché anche Jaguar, entro il 2030, produrrà solamente auto elettriche. Per quanto riguarda invece la novità inerente ai canali di vendita, i quali sono destinati a diventare totalmente online, sono già stati testati dal gruppo cinese Geely, un esempio è la Polestar. Ovviamente, non mancheranno alcune novità, a riguardo, che andranno ad interessare le offerte messe a disposizione dei clienti di Volvo. Dunque, non mancheranno pacchetti di servizi che offriranno manutenzione, garanzia, assistenza stradale e molto altro.