Gmail non è stato progettato per i robot. Ha pulsanti, menu a tendina, notifiche toast, scorciatoie da tastiera. Tutte cose utilissime per un essere umano che vuole leggere le email del lunedì mattina — e completamente inutili per un agente AI che deve processare duecento richieste di supporto clienti nel giro di un'ora.

È da questa osservazione banale ma trascurata che nasce AgentMail: una startup di San Francisco che ha appena raccolto 6 milioni di dollari in un round seed guidato da General Catalyst, con la partecipazione di Y Combinator e di angel investor del calibro di Paul Graham, Dharmesh Shah (CTO di HubSpot) e Karim Atiyeh (CTO di Ramp). L'idea è semplice: costruire un'infrastruttura email pensata da zero per gli agenti AI, non per gli esseri umani.

Il problema: gli agenti AI non possono usare la mail come noi

Per capire perché AgentMail esiste, bisogna partire da come funziona un agente AI quando deve gestire l'email. Un agente — che sia un assistente personale automatizzato, un bot di customer service o uno scheduler di riunioni — ha bisogno di leggere messaggi in arrivo, interpretarli, rispondere, etichettare, cercare nella cronologia. Le stesse cose che farebbe un umano con Gmail o Outlook.

Il problema è che Gmail (il client più diffuso) è costruito attorno all'interfaccia grafica. Per usarlo via codice, gli sviluppatori devono ricorrere all'API di Gmail — che però ha rate limit severi, limiti di volume e un'architettura pensata per applicazioni che aiutano gli umani, non per agenti che devono operare in modo completamente autonomo. Un agente che riceve 500 email al giorno e deve rispondere a tutte sbatterà contro i limiti di Gmail in poche ore. Semplicemente non si può fare a meno di spenere cifre folle per l'uso dei token necessari.

C'è anche un problema di identità. Se un'azienda vuole dare a 50 agenti AI diversi una propria casella email, gestire altrettanti account Gmail separati — con tutte le verifiche, le sicurezze, i limiti di creazione di account — diventa un incubo operativo.

AgentMail risolve questo con un'API: crei un inbox per un agente con una chiamata API, lo gestisci con un'altra, lo elimini con una terza.

Come funziona tecnicamente

AgentMail fornisce agli sviluppatori una piattaforma API che permette di creare e gestire caselle email programmaticamente. Ogni agente ottiene il proprio indirizzo email — del tipo agente-nome@agentmail.to — e può operare su di esso tramite chiamate API invece di click su uno schermo.

Le funzionalità principali replicano quello che un umano farebbe su Gmail, ma in formato machine-readable:

Ricezione e lettura — l'agente può interrogare la propria inbox, leggere i messaggi, accedere agli allegati

— l'agente può interrogare la propria inbox, leggere i messaggi, accedere agli allegati Threading — gestione dei thread di conversazione, fondamentale per mantenere il contesto nelle email multi-turno

— gestione dei thread di conversazione, fondamentale per mantenere il contesto nelle email multi-turno Labeling e categorizzazione — etichettare i messaggi per tipo, priorità o stato di elaborazione

— etichettare i messaggi per tipo, priorità o stato di elaborazione Ricerca — cercare nella cronologia dei messaggi con filtri avanzati

— cercare nella cronologia dei messaggi con filtri avanzati Risposta e inoltro — inviare risposte o inoltrare messaggi ad altri agenti o umani

— inviare risposte o inoltrare messaggi ad altri agenti o umani Onboarding automatico — un agente può creare la propria inbox in autonomia, senza intervento umano

Come spiega il CEO Haakam Aujla in un'intervista a TechCrunch: "Quando apri Gmail, hai una serie di thread, e dentro ogni thread puoi avere molti messaggi con allegati. Vuoi poterli etichettare, cercare, filtrare, rispondere, inoltrare. Volevamo che i nostri agenti potessero fare lo stesso — ma senza dover cliccare pulsanti sullo schermo, perché è goffo per gli agenti. Dovrebbero semplicemente fare chiamate API."

Il problema della sicurezza: chi controlla cosa mandano i robot

Dare una casella email a un agente AI autonomo solleva un problema evidente: cosa impedisce all'agente di mandare spam, o di essere usato come vettore di attacchi di phishing su scala industriale? In effetti il rischio c'è, e non esiste una soluzione sicura al 100%.

AgentMail ha comunque implementato alcuni meccanismi di controllo. Gli inbox degli agenti possono inviare massimo 10 email al giorno per default — un limite che può essere alzato man mano che il comportamento dell'agente si dimostra affidabile. Ogni account umano che gestisce gli agenti ha controllo sulle permission e può impostare allowlist per i destinatari. C'è anche un sistema di monitoraggio che rileva pattern anomali.

Non è un sistema impermeabile — nessuno lo è — ma può almeno aiutare a gestire l'attività con meno preoccupazioni. ED è importante, perché la stessa tensione ha portato molti progetti con agenti IA a fallire nella fase di deployment per mancanza di guardrail adeguati.

Il timing perfetto: la crescita dopo OpenClaw

AgentMail è nata durante l'estate 2025 come parte della classe Y Combinator, in un momento in cui gli agenti AI erano ancora una tecnologia di nicchia. I primi mesi sono stati lenti: l'azienda si è concentrata su use case B2B, aiutando aziende a scalare le comunicazioni email in modo automatizzato.

Poi, a fine gennaio 2026, OpenClaw ha fatto il suo debutto — e tutto è cambiato. Improvvisamente migliaia di persone e sviluppatori stavano cercando un modo per dare ai propri agenti una casella email. AgentMail ha visto il suo numero di utenti triplicare in una settimana, e poi quadruplicare a febbraio.

Oggi la piattaforma conta decine di migliaia di utenti umani, centinaia di migliaia di "utenti agente" e oltre 500 clienti B2B. I numeri confermano che il mercato esiste — e che stava solo aspettando un prodotto dedicato.

L'ecosistema che si costruisce attorno agli agenti

La storia di AgentMail è interessante non solo per quello che fa, ma per quello che rappresenta: la nascita di un ecosistema di infrastruttura pensato specificamente per gli agenti AI come attori autonomi nel mondo digitale.

Gli agenti hanno bisogno di molte cose: email, gestire calendari e riunioni, accedere a sistemi aziendali in modo sicuro, identità digitali verificabili, effettuare pagamenti per conto di chi li ha delegati e molto altro. E ognuno di questi bisogni è un mercato.

E a differenza dell'infrastruttura per gli umani — costruita in decenni e difficile da spostare — l'infrastruttura per gli agenti si sta costruendo ora, da zero. E ci sono molte opportunità ancora da sfruttare per chi vuole provarci.



Anche se, naturalmente, i grandi colossi non stanno a guardare: Meta ha investito 2 miliardi di dollari in agenti AI automatici per esempio, perché il futuro non è solo AI che risponde alle domande degli utenti — è AI che agisce nel mondo per loro conto. E per agire nel mondo, gli agenti hanno bisogno degli stessi strumenti degli umani: inclusa, appunto, la posta elettronica.

Non è un caso che anche Claude Cowork di Anthropic si stia muovendo nella stessa direzione, integrando gli agenti direttamente nei flussi di lavoro aziendali. La posta in gioco è il controllo dei canali di comunicazione del futuro — e AgentMail scommette che l'email sarà uno dei più importanti.