AMD annuncia Spartan UltraScale+ per applicazioni edge a budget ridotto

AMD amplia la gamma FPGA con il lancio della famiglia Spartan UltraScale+ pensata per applicazioni edge ad alta intensità di I/O. I nuovi dispositivi offrono il rapporto più elevato di I/O/cella logica tra quelli progettati con tecnologia di processo uguale o inferiore a 28 nm e riducono del 30% il consumo totale di energia rispetto alla generazione precedente.

I nuovi FPGA sono ottimizzati per l’edge e offrono un elevato numero di interfacce flessibili che consentono di integrarli e collegarli in modo efficiente con più dispositivi o sistemi.

I dispositivi supportano un massimo di 572 I/O e tensione fino a 3,3 V, assicurando connettività any-to-any per applicazioni di rilevamento e controllo edge. Il fabric è collaudato a 16nm e il packaging parte da 10x10mm, così da offrire un'elevata densità di I/O in un ingombro ultracompatto.

AMD stima che, grazie alla tecnologia FinFET da 16 nm e alla connettività hardened, la famiglia Spartan UltraScale+ offra una riduzione di potenza fino al 30% rispetto alla famiglia Artix 7 da 28 nm. I dispositivi sono i primi con controller di memoria LPDDR5 e supporto PCIe Gen4 x8 a offrire ai clienti efficienza energetica e funzionalità "future-ready".

"Da oltre 25 anni la famiglia Spartan FPGA contribuisce al raggiungimento di alcuni dei migliori risultati dell’umanità, dai rover su Marte ai defibrillatori automatici salvavita" ha affermato Kirk Saban, Corporate Vice President Adaptive and Embedded Computing Group di AMD. "Basandosi sulla collaudata tecnologia a 16nm e grazie alla sicurezza e alle funzionalità migliorate, agli strumenti di progettazione comuni e ai lunghi cicli di vita dei prodotti, la famiglia Spartan UltraScale+ rafforza ulteriormente il nostro portfolio FPGA e sottolinea il nostro impegno a massimizzare la longevità dei progetti pensati per i clienti".

Pixabay

I nuovi FPGA offrono inoltre funzionalità di sicurezza più avanzate rispetto agli altri dispositivi. Tra queste figura il supporto per la crittografia post-quantistica che offre protezione della proprietà intellettuale all'avanguardia e una funzione fisica non clonabile per fornire a ogni dispositivo un'impronta digitale unica.

Gli Spartan UltraScale+ supportano inoltre le chiavi PPK/SPK per gestire le opzioni di sicurezza obsolete o compromesse, mentre l'analisi della potenza differenziale protegge dagli attacchi side-channel.

Infine, i dispositivi massimizzano i tempi di attività grazie al miglioramento delle prestazioni di turbamento di un singolo evento, consentendo una configurazione rapida e sicura e maggiore affidabilità per i clienti.

Tutta la gamma di FPGA è supportata da Vivado Design Suite e Vitis Unified Software Platform che consentono ai progettisti hardware e software di sfruttare i vantaggi di produttività degli strumenti e relativi IP attraverso un'unica console di progettazione.

I kit di campionamento e valutazione di Spartan UltraScale+ saranno disponibili dalla prima metà del 2025. Il supporto degli strumenti avrà inizio con Vivado Design Suite nel quarto trimestre del 2024.