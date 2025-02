Microsoft fa clickbait per non lasciar disinstallare Edge

Un recente rapporto di PCWorld ha rivelato che il motore di ricerca Bing di Microsoft sta utilizzando delle bizzarre tecniche di clickbait per dirottare gli utenti che cercano informazioni su come disinstallare Microsoft Edge. Quando si effettua una ricerca su come rimuovere il browser, Bing mostra risultati fuorvianti che reindirizzano alla homepage di Edge anziché fornire le istruzioni richieste.

Questa pratica solleva parecchi interrogativi sull'approccio di Microsoft nel promuovere il proprio browser. Nonostante Edge sia considerato una pratica alternativa a Chrome, visto che è preinstallato in ogni laptop con Windows, e presenti funzionalità interessanti come il limitatore di RAM, la sua quota di mercato rimane ferma al 5,2% secondo StatCounter. Chrome domina con il 67,08%, seguito da Safari al 17,95%.

Microsoft sembra disperata nel tentativo di sottrarre quote di mercato ai competitor.

L'azienda di Redmond sta adottando strategie aggressive per spingere gli utenti a utilizzare Edge e Windows 11. Quando si prova a installare Chrome su un PC Windows, compaiono pop-up che invitano a rimanere con Edge. In passato, Microsoft aveva persino creato una pagina che imitava Google su Bing, poi rimossa in seguito a numerose critiche.

Queste tattiche riflettono la difficoltà di Microsoft nel competere con i prodotti dominanti di Google, come Search, Workspace e Chrome, in particolare in Europa dove ora viene richiesto alle aziende di lasciare libertà agli utenti su quale software usare e su quale motore di ricerca scegliere come predefinito.

Allo stesso tempo, l'azienda sta cercando di convincere gli utenti a passare a Windows 11, nonostante le resistenze legate ai requisiti hardware come il TPM 2.0, terminando il supporto a Windows 10 e suggerendo, ai clienti con hardware più datato, di cambiare computer per poter utilizzare la nuova versione del sistema operativo.

La situazione evidenzia la competizione sempre più accesa nel settore tecnologico, con i colossi che ricorrono a strategie di marketing aggressive per mantenere o espandere le proprie quote di mercato. Resta da vedere se questi approcci si riveleranno efficaci con gli utenti meno esperti o se stuferanno anche loro.