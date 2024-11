Microsoft sperimenta un browser in-game che aiuta i giocatori

Microsoft ha lanciato, in versione beta su Windows 11, Edge Game Assist, un nuovo overlay in-game basato sul browser Edge. L'azienda ha annunciato che questa funzionalità, integrata nella Game Bar di Windows, è ora disponibile per i test.

Edge Game Assist è progettato per trovare, e mostrare automaticamente, link a consigli e guide relativi al gioco in esecuzione, ovviamente utilizzando il browser Edge. L'overlay sfrutta il profilo Edge dell'utente, dando accesso a dati come cookie, compilazione automatica e preferiti, senza necessità di effettuare nuovamente il login sui siti. Come altri widget della Game Bar, può essere fissato sopra il gioco durante le sessioni di gioco.

Edge Game Assist integra il browser nel gioco per fornire guide e consigli in tempo reale.

Attualmente disponibile solo in inglese, Edge Game Assist richiede l'adesione alla preview e l'impostazione di Microsoft Edge Beta 132 come browser predefinito. La funzionalità "game-aware" fornirà automaticamente informazioni per alcuni titoli come Baldur's Gate 3, Diablo IV e Hellblade II: Senua's Saga (che potete trovare in formato digitale anche su Amazon), con supporto per altri giochi previsto in futuro.

Microsoft sta raccogliendo feedback attraverso vari canali, tra cui un'opzione dedicata nelle impostazioni di Game Assist, un portale di feedback della community e i social media. L'azienda ha inoltre annunciato che il supporto per dispositivi portatili e gamepad verrà aggiunto in futuro, così come una modalità compatta.

Per utilizzare Edge Game Assist, gli utenti devono seguire alcuni passaggi:

Aggiornare Windows 11 e Game Bar Installare Microsoft Edge Insider Beta o Dev channel Impostare Edge Beta come browser predefinito Attivare Game Assist (Preview) dalle impostazioni di Edge Installare il widget Game Bar

Microsoft sottolinea che potrebbe essere necessario chiudere e riaprire Edge Beta/Preview più volte affinché l'opzione Game Assist appaia nelle impostazioni. Questa nuova funzionalità rappresenta un ulteriore passo di Microsoft nell'integrazione del browser Edge nell'esperienza di gioco su Windows, offrendo agli utenti un accesso rapido e contestuale a risorse utili durante le sessioni di gioco.