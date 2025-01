AMD chiarisce l'assenza delle GPU RDNA 4 alla conferenza del CES 2025

AMD ha annunciato di non aver presentato le nuove GPU RDNA 4 durante il suo evento al CES 2025 per mancanza di tempo, nonostante le avesse preannunciate alla stampa. La notizia è emersa durante un incontro con gli executive David McAfee e Frank Azor dopo l'evento.

Secondo McAfee, l'assenza di RDNA 4 dalla presentazione non è dovuta a problemi di sviluppo del prodotto: "I chip sono nei laboratori e stanno funzionando bene, raggiungendo tutti gli obiettivi in termini di prestazioni e consumi". La decisione è stata presa per via dei soli 45 minuti a disposizione per l'intero keynote, che non avrebbero permesso di dedicare abbastanza tempo alla nuova architettura grafica.

"I lanci di prodotti grafici sono complessi e c'è molto da spiegare per rendergli giustizia. Volevamo assicurarci di coprire adeguatamente i miglioramenti hardware, la tecnologia, il software, FSR4 e i miglioramenti dei driver", ha spiegato McAfee.

L'azienda ha rivelato di aver progettato RDNA 4 pensando soprattutto ai giocatori che acquistano schede grafiche ben al di sotto dei 1000 dollari. Ci si può aspettare un notevole salto generazionale nelle prestazioni di ray tracing, oltre a capacità di machine learning e AI potenziate.

AMD prevede ora di rilasciare maggiori dettagli su RDNA 4 nel corso del trimestre. Frank Azor ha aggiunto che hanno provato a includere RDNA 4 nella presentazione, ma vari fattori lo hanno impedito, tra cui gli imminenti annunci di NVIDIA previsti per la serata.

"Perché non aspettare e vedere cosa faranno? Qualsiasi cosa faremo per rispondere andrà a beneficio del mercato. Quindi è un bene per i giocatori", ha dichiarato Azor.

Gli executive hanno sottolineato di voler dare a RDNA 4 il giusto spazio e importanza, preparando una presentazione completa che includa posizionamento, prestazioni e prezzi. Per ora, quindi, gli appassionati dovranno pazientare ancora un po' prima di avere maggiori dettagli sulle nuove GPU di AMD.