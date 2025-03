AMD svela i processori EPYC embedded 9005 per edge computing

L'evoluzione delle CPU compie un significativo passo avanti con l'arrivo dei processori EPYC Embedded 9005 di AMD, che portano l'architettura Zen 5 nel mercato dei sistemi integrati. Questa nuova generazione si distingue per l'adozione dell'architettura Zen 5c, specificamente ottimizzata per applicazioni dove la densità di calcolo rappresenta un fattore cruciale. La nuova serie promette miglioramenti sostanziali in termini di efficienza energetica e potenza elaborativa, posizionandosi come soluzione ideale per infrastrutture edge e applicazioni mission-critical operanti in ambienti industriali complessi. AMD ha inoltre esteso la garanzia da 5 a 7 anni, riconoscendo le particolari esigenze di affidabilità di questi segmenti di mercato.

Potenza scalabile per ogni esigenza industriale

La versatilità caratterizza la nuova offerta AMD, con una gamma che spazia da modelli entry-level fino a soluzioni di fascia alta per carichi di lavoro estremamente esigenti. Si parte dal modello base a 8 core con TDP di 125W, per arrivare al monumentale EPYC Embedded 9965 che vanta ben 192 core e richiede un'alimentazione di 500W per gestire questa impressionante potenza di calcolo.

Le prestazioni dichiarate mostrano incrementi tra il 30% e il 60% nella capacità di elaborazione dati rispetto alla generazione precedente, con particolare riferimento a workload dedicati a networking e storage. AMD sottolinea inoltre come i core Zen 5c offrano un'efficienza energetica superiore del 30% rispetto ai concorrenti Intel Xeon di sesta generazione.

Specifiche tecniche all'avanguardia

L'architettura dei nuovi processori consente configurazioni di memoria DDR5 fino a 6TB per socket, una capacità straordinaria che risponde alle esigenze dei moderni sistemi di calcolo intensivo. A questo si aggiunge il supporto per un massimo di 160 linee PCIe 5.0, con compatibilità CXL 2.0 per espandere ulteriormente le opzioni di storage e abilitare connessioni di rete ad alta velocità.

La compatibilità con il socket SP5 facilita l'aggiornamento dei sistemi esistenti.

Un aspetto particolarmente apprezzabile è la compatibilità con il socket SP5, lo stesso utilizzato dalla precedente serie Embedded 9004. Questa scelta progettuale consente ai system integrator e ai reparti IT di aggiornare l'hardware esistente senza necessità di sostituire completamente le piattaforme, garantendo un percorso di upgrade più economico e sostenibile.

Focus sul computing edge e applicazioni critiche

AMD ha progettato questa famiglia di processori con particolare attenzione alle piattaforme di edge computing, dove la densità computazionale rappresenta una priorità assoluta. L'estensione della garanzia a 7 anni risponde specificamente alle esigenze dei sistemi embedded che eseguono applicazioni mission-critical in condizioni ambientali difficili.

Questa caratteristica mira esplicitamente a "minimizzare i tempi di inattività non pianificati, le riparazioni e le costose sostituzioni di sistema", come dichiarato dalla stessa AMD. La nuova serie coesisterà con i processori EPYC 9005 basati su Zen 5 e Zen 5c, molti dei quali condividono specifiche tecniche identiche con le loro controparti Embedded.

In occasione del prossimo Embedded World, AMD presenterà le funzionalità delle sue soluzioni adattive ed embedded attraverso demo di prodotti per edge computing, con particolare focus sulle applicazioni automotive e industrial, tra cui:

Applicazioni automotive come IVI con ADAS, Digital Cockpit con AI, Radar Sensing e Front Camera Perception, alimentate da soluzioni adattive ed embedded di AMD e presentate insieme ai principali partner tecnologici.

Tecnologie adattive ed embedded indicate per varie applicazioni industrial, vision e healthcare, tra cui autonomous mobile robotic, digital twin, integrazione robotic hardware in the loop (HIL) e IPC con I/O personalizzabili.

Demo di soluzioni che mostrano le capacità del portfolio adattivo ed embedded dell’azienda, tra cui AMD Embedded+, EPYC Embedded, Ryzen Embedded, Spartan UltraScale+, e Versal AI Edge Series Gen 2.

Modelli disponibili e specifiche

La gamma EPYC Embedded 9005 include numerosi modelli per coprire ogni fascia di mercato. Tra i più interessanti troviamo l'EPYC Embedded 9755, che offre una frequenza base di 2,7 GHz con boost fino a 4,1 GHz e un TDP di 500W, ideale per applicazioni ad altissima intensità computazionale.

Per carichi di lavoro più contenuti, modelli come l'EPYC Embedded 9015 presentano specifiche più moderate con clock base di 3,6 GHz, boost fino a 4,1 GHz e TDP di soli 125W. La serie include anche varianti "P" single-socket come l'EPYC Embedded 9655P, ottimizzate per configurazioni server compatte.

Tutti i modelli beneficiano dei vantaggi dell'architettura Zen 5c, con particolare attenzione all'ottimizzazione delle prestazioni per watt, aspetto cruciale in ambienti embedded dove il controllo termico e il consumo energetico rappresentano fattori limitanti significativi.