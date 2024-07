Aruba ottiene la certificazione ANSI/TIA-942-C Rating 4 per il primo data center del Campus di Roma

Aruba ha annunciato di aver ottenuto la certificazione ANSI/TIA-942-C Rating 4 Constructed Facility per il primo Data Center del nuovo campus di Roma, localizzato al Tecnopolo Tiburtino.

Rilasciata da EPI, la certificazione assicura la totale corrispondenza e conformità di quanto costruito, oltre al rispetto della norma in termini di design e progettazione.

Nel dettaglio, la normativa valuta la resilienza di un data center intesa come la capacità di garantire la continuità dei servizi erogati. La Telecommunication Industry Association (TIA) sviluppa i propri standard in conformità con le procedure dell'American National Standards Institute (ANSI) che vengono revisionate ogni cinque anni.

Lo standard ANSI/TIA-942-C Rating 4, pubblicato lo scorso maggio, include un aggiornamento per garantire che l'implementazione di nuove applicazioni e tecnologie nei data center si traduca in un miglioramento delle prestazioni, della fornitura di servizi e della resilienza sotto vari aspetti.

Tra le principali novità dello standard c'è una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e alla lotta al cambiamento climatico, le quali comprendono nuove considerazioni come l'analisi dei rischi e del contesto.

Attualmente tutti i Data Center del campus di Ponte San Pietro (BG) e questo primo centro del campus di Roma risultano conformi al Rating 4 ANSI/TIA-942. Aruba sottolinea che il risultato è stato ottenuto grazie a una serie di accorgimenti progettuali e realizzativi che hanno interessato diversi aspetti della progettazione e realizzazione dei data center, dalla scelta del sito agli aspetti architettonici, dalla sicurezza fisica ai sistemi antincendio.

“L’ottenimento dei massimi livelli di certificazione per le nostre infrastrutture è un punto fermo della strategia di sviluppo dei nostri servizi di Data Center e Colocation. Nel corso degli anni i nostri team interni hanno costruito un know-how importante che ci ha permesso di progettare e realizzare Data Center che hanno raggiunto agevolmente e talvolta superato i massimi standard che le varie normative nel tempo ci hanno offerto" ha commentato Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba. "È in questo modo che Aruba si impegna a fornire servizi in grado di garantire le più elevate prestazioni e continuità operativa ai clienti pubblici e privati che hanno bisogno di assicurare il funzionamento delle proprie infrastrutture IT, applicazioni, servizi o più in generale del loro business online”.