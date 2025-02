L'uomo più ricco di tutta l'India sfida Microsoft pianificando un datacenter da record

Reliance Group, il colosso indiano guidato da Mukesh Ambani (unimamente considerato come l'uomo più ricco di tutta l'India), ha annunciato la costruzione del più grande data center al mondo a Jamnagar, nello stato del Gujarat.

Il centro dati avrà una capacità totale di 3 gigawatt e sarà alimentato principalmente da energia rinnovabile, almeno secondo quanto riportato da Bloomberg, e con queste caratteristiche, si preannuncia una struttura da record.

Nvidia fornirà i chip AI necessari per il progetto.

Il progetto rappresenta un importante passo in avanti per l'infrastruttura digitale dell'India. Con una capacità cinque volte superiore al più grande data center Microsoft in Virginia, l'impianto di Jamnagar potrebbe aumentare significativamente la capacità totale di data center del paese, attualmente stimata a meno di 1 gigawatt.

L'investimento si inserisce in un contesto di forte crescita degli investimenti in infrastrutture IA a livello globale. Negli Stati Uniti, aziende come OpenAI, SoftBank e Oracle hanno recentemente annunciato Project Stargate, un progetto da 500 miliardi di dollari. Anche Meta ha dichiarato di voler stanziare 65 miliardi di dollari nel 2025 per la costruzione di un data center da oltre 2 gigawatt.

Secondo le fonti di Bloomberg, Reliance prevede di alimentare il data center principalmente con energia rinnovabile, integrando progetti solari, eolici e di idrogeno verde già esistenti. Tuttavia, potrebbe essere necessario un backup da fonti fossili per garantire una fornitura energetica stabile.

Il CEO di Reliance Jio Infocomm, Akash Ambani, ha dichiarato che l'obiettivo è completare il data center entro 24 mesi. Il costo stimato del progetto si aggira tra i 20 e i 30 miliardi di dollari, una cifra considerevole anche per un colosso come Reliance.

Nonostante il successo del conglomerato, non è ancora chiaro come Reliance finanzierà l'intero progetto. Bloomberg riporta che "Reliance Industries Ltd., la principale entità quotata del gruppo, ha l'equivalente di circa 26 miliardi di dollari nel suo bilancio".

Il data center di Jamnagar segna un'ulteriore espansione di Reliance nel settore tecnologico, dopo aver dominato per decenni i settori petrolchimico e della raffinazione. Sotto la guida di Mukesh Ambani, l'azienda fondata nel 1966 come piccola impresa tessile si è trasformata in una potenza globale che tocca la vita di quasi tutti gli indiani.