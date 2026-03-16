In Cina, l'entusiasmo per gli agenti AI non è rimasto nei comunicati stampa. Almeno sette governi locali hanno lanciato programmi di finanziamento mirati, tutti entro pochi giorni l'uno dall'altro — un segnale di coordinamento che difficilmente è casuale. Il target: startup di agenti AI, con una categoria specifica che ha catturato l'attenzione globale. Le "one-person companies": aziende dove un singolo fondatore lavora con agenti AI come se fossero dipendenti.

Il distretto tecnologico di Hefei, nella provincia di Anhui, offre fino a 1,4 milioni di dollari in sussidi per affitto, uffici e potenza di calcolo. Shenzhen — tramite il distretto di Longgang, uno dei primi governi locali al mondo a finanziare esplicitamente OpenClaw con fondi pubblici — ha pareggiato con lo stesso tetto massimo. Wuxi arriva a 700.000 dollari più risorse cloud, Changshu a 830.000 dollari, Changzhou a 700.000 dollari con altri 280.000 per il computing.

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Nanjing preferisce fornire direttamente spazi e infrastruttura. Lo riporta The Hindu, che cita anche un dettaglio significativo: Pechino ha espresso preoccupazioni di sicurezza su OpenClaw, ma i governi locali stanno andando avanti comunque.

Il totale è nell'ordine di decine di milioni di dollari distribuiti su base regionale — una cifra non enorme in termini assoluti, ma significativa come segnale politico. Quando sette governi si muovono nello stesso modo nella stessa settimana, è perché arriva un'indicazione dall'alto.

Perché gli agenti AI, e perché adesso

Li Zhi, capo dell'Intelligent Institute di Analysys International, spiega la logica con chiarezza: "Avere un'AI che lavora per gli utenti, occupandosi di compiti per loro conto, offre un'esperienza che va ben oltre il semplice hype tecnologico. Ha toccato un sentimento sociale e una visione di produttività che ha scatenato una mania nazionale che ha travolto tutti, dai geek agli utenti comuni."

Il framework di riferimento è OpenClaw — la piattaforma open source per agenti AI di Anthropic che ha visto un'adozione esplosiva tra gli sviluppatori nelle ultime settimane, come testimoniato anche dall'analisi dei nuovi servizi infrastrutturali per agenti AI come AgentMail. In Cina, OpenClaw ha trovato terreno fertile sia nella comunità degli sviluppatori che nelle politiche industriali.

Il timing non è casuale. La Cina osserva da mesi la narrativa delle "aziende da una persona alimentate da AI" che circola nella Silicon Valley — da Cursor a Lovable, startup che generano fatturati da decine di milioni con team microscopici. I sussidi governativi sono un tentativo di importare e scalare quel modello domesticamente, con risorse pubbliche invece di venture capital.

Il modello economico dietro la politica

Il nodo da sciogliere è economico e sociale in natura: un'azienda dove un fondatore umano supervisiona dieci agenti AI che gestiscono codice, customer service, marketing e analytics è un modello di business che esisteva solo sulla carta fino a un anno fa. Ora è replicabile — e le istituzioni cinesi stanno cercando di essere le prime a costruire l'ecosistema intorno a quel modello.

Ma è ancora un'azienda come la intendiamo oggi? O forse dobbiamo cercare una nuova definizione? L'idea di impresa come creazione di posti di lavoro, come occasione per la crescita di un gran numero di persone, ha ancora senso?

Il modello non è del tutto nuovo: alcune startup occidentali lo stavano già esplorando, raccogliendo decine di milioni per costruire "dipendenti AI" autonomi. I rischi sono evidenti: gli agenti AI attuali commettono errori, richiedono supervisione continua, e i costi di computing possono erodere rapidamente i margini di una startup minuscola. Ma i governi locali cinesi non stanno finanziando certezze — stanno comprando opzioni su un futuro che potrebbe arrivare molto prima di quanto si pensi.

Intel e AMD lo hanno già visto dal lato hardware: la domanda di CPU è esplosa proprio per l'AI agentica. La Cina vuole che quella domanda, e quella produzione di valore, avvenga dentro i propri confini. Non è un caso che la domanda di CPU sia già esplosa per l'AI agentica, come segnalato da Intel e AMD.

Cosa significa per il resto del mondo

Il movimento cinese sui sussidi per gli agenti AI è un segnale che va letto su due livelli. Il primo è competitivo: se le "one-person companies" AI diventano un modello produttivo scalabile, avere già un ecosistema di startup finanziate e rodate è un vantaggio strutturale.

Il secondo è normativo: la disponibilità a finanziare agenti AI con ampia autonomia, senza le stesse preoccupazioni regolatorie che frenano alcuni governi occidentali, potrebbe accelerare lo sviluppo cinese di casi d'uso che altrove procedono più lentamente. Non è necessariamente un vantaggio assoluto — la qualità conta quanto la velocità — ma è un dato di realtà che chi lavora nel settore non può ignorare.