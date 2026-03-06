L'intelligenza artificiale sta ridisegnando le priorità dell'industria dei semiconduttori in modo inatteso: dopo anni in cui la GPU era considerata il cuore pulsante dell'elaborazione AI, la CPU sta vivendo una rinascita strategica che sta sorprendendo persino i vertici delle principali aziende del settore. Durante la conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom 2026, sia AMD che Intel hanno confermato indipendentemente un aumento significativo della domanda di processori, direttamente correlato alla crescente diffusione dell'intelligenza artificiale agenziale. Questo cambiamento di paradigma ha implicazioni profonde non solo per i data center, ma potenzialmente anche per il mercato consumer.

Il CFO di Intel, David Zinsner, ha sintetizzato il momento con una frase che vale la pena sottolineare: "La CPU è tornata protagonista quest'anno". La spiegazione tecnica è precisa: man mano che i sistemi AI evolvono dai semplici modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) verso agenti autonomi in grado di osservare, ragionare, pianificare e agire indipendentemente, l'architettura dei data center deve adattarsi. Gli agenti AI richiedono una combinazione di CPU, GPU e NPU operanti in sinergia, con la CPU che assume il ruolo di orchestratore dei flussi computazionali più pesanti affidati alle unità di elaborazione grafica e neurale.

Un segnale ancora più rilevante viene dal versante commerciale: Intel sta registrando richieste di accordi di fornitura a lungo termine da parte di clienti che vogliono garantirsi una disponibilità continuativa di chip per espandere le proprie infrastrutture. Questo comportamento, tipicamente associato alla GPU negli ultimi due anni, è ora esteso anche ai processori tradizionali, suggerendo che la carenza potrebbe non essere un fenomeno passeggero.

Sul fronte AMD, la CEO Lisa Su ha dichiarato senza mezzi termini: "Stiamo registrando una domanda di CPU decisamente significativa, in realtà come diretta conseguenza dell'aumento della domanda di inferenza AI." Su ha poi aggiunto che "la componente CPU del business ha superato ampiamente le mie aspettative in termini di domanda", un'ammissione che fotografa quanto questo fenomeno sia stato imprevisto anche per chi guida l'azienda. La Cina, in particolare, sta vedendo una carenza di CPU per server, con entrambe le aziende che segnalano difficoltà di approvvigionamento nella regione.

Il contesto in cui si inserisce questa rinascita della CPU è quello di un'industria tecnologica già sotto pressione. Il mercato della RAM e degli SSD ha vissuto un'impennata dei prezzi sostenuta fino almeno a febbraio 2026, con effetti più pervasivi rispetto alla carenza di GPU: mentre le schede grafiche discrete interessano principalmente PC desktop e portatili da gaming, i moduli di memoria e archiviazione alimentano praticamente ogni dispositivo digitale moderno, dagli smartphone alle automobili fino all'elettronica industriale. Una potenziale pressione sulla catena di fornitura dei processori x86 potrebbe aggravare ulteriormente questo scenario, con ricadute sull'intera filiera tecnologica.

Un fattore strutturale rende questa situazione particolarmente delicata: negli ultimi cicli generazionali, sia AMD che Intel hanno progressivamente unificato le proprie microarchitetture tra segmento consumer e data center, ottimizzando i rendimenti produttivi. Questa convergenza significa che un aumento della domanda enterprise potrebbe effettivamente sottrarre capacità produttiva al mercato consumer, esattamente come accaduto con RAM e SSD. Non si tratta di uno scenario certo, ma di una pressione al ribasso sull'offerta consumer che non può essere esclusa, soprattutto se la domanda dai data center continua ad accelerare.

A differenza di NVIDIA, che ha visto i ricavi del segmento data center crescere in modo esponenziale fino a rappresentare la quota largamente dominante del fatturato totale, AMD e Intel mantengono ancora circa la metà dei propri ricavi trimestrali dal mercato consumer. Questa dipendenza bilaterale costituisce un argine naturale contro uno spostamento radicale delle priorità produttive verso l'enterprise, almeno nel breve termine. Il mercato consumer resta strategicamente rilevante per entrambi i produttori, anche in uno scenario di crescente domanda AI.

Parallelamente, la domanda di sistemi ad alte prestazioni per l'elaborazione AI locale sta crescendo anche nel segmento consumer premium: si registra un aumento delle richieste per Mac Studio e Mac mini di fascia alta, alimentato dall'interesse crescente verso la costruzione di agenti AI locali, facilitata dalla diffusione di software open-source. Questa tendenza, per ora limitata agli utenti più avanzati, potrebbe anticipare un cambiamento più ampio nella configurazione dei sistemi di fascia alta.