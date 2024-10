Corsi QNAP per rivenditori: teoria e pratica per proporre le soluzioni giuste ai clienti

Al giorno d'oggi per i rivenditori è importante stabilire connessioni di valore con i propri clienti e questo è possibile solo se si è in grado di proporre le soluzioni migliori per le diverse necessità.

Per districarsi in un mercato in cui le infrastrutture informatiche sono sempre più articolate e i bisogni dei clienti sempre più pressanti, è fondamentale conoscere a fondo i prodotti e il loro utilizzo. Poiché devono adattarsi ad ambienti con prestazioni elevate, questi prodotti devono essere versatili e potenti; ciò si traduce in un numero significativo di funzionalità e, di conseguenza, un alto livello di complessità.

Per aiutare i propri rivenditori ad avere una visione completa dei prodotti dedicati ai clienti, QNAP mette a disposizione una serie di corsi che approfondiscono il funzionamento dei dispositivi, sia dal punto di vista teorico che pratico.

"Non ci limitiamo soltanto a fornire le classiche informazioni teoriche, ma aggiungiamo anche quel valore delle nostre esperienze sul campo" spiega Daniele Nannicini, PreSales Manager di QNAP Italia e uno dei trainer dei corsi.

I corsi vengono sviluppati dagli specialisti di QNAP che lavorano a stretto contatto con i clienti e riescono quindi a portare le esperienze reali nelle lezioni, fornendo ai rivenditori esempi pratici di grande utilità per presentare i prodotti nel modo giusto.

I corsi di QNAP spaziano dallo storage al networking e si focalizzano sia su QTS Hero, il sistema operativo high-end per le enterprise, che su QTS, al momento il più usato sui dispositivi NAS.

Le lezioni vengono erogate sia in presenza che online per dare la possibilità anche ai rivenditori che hanno difficoltà a spostarsi di approfondire i prodotti QNAP e formarsi adeguatamente. Durante i corsi, soprattutto quelli in presenza, è possibile condividere esperienze d'uso e individuare l'approccio migliore al prodotto basandosi anche su use-case reali.

Ogni lezione, della durata di una giornata lavorativa, prevede che al termine di ogni sezione ci sia subito un workshop per mettere in pratica gli argomenti trattati: i corsisti vengono divisi in coppie ed effettuano configurazioni e prove sui dispositivi così da consolidare le conoscenze acquisite.

Nannicini sottolinea che è proprio in questa parte più pratica che gli specialisti, forti del proprio bagaglio di esperienze reali e variegate, riescono a consigliare le best practice e le configurazioni ottimale in base al tipo di utilizzo e di industria.

Le novità di QTS Hero che migliorano la gestione dello storage

Il nuovo sistema operativo QTS Hero 5.2 offre una serie di funzionalità fondamentali per gestire il dato e garantire la protezione dello storage. La nuova versione è dotata di file system ZFS che assicura maggiore affidabilità e resilienza del dato, oltre che prestazioni migliorate.

Nel nuovo SO QNAP ha introdotto inoltre la tecnologia di accelerazione del daemon SMB in modalità kernel che offre prestazioni di trasmissione Samba migliorate e più veloci. Anche l'accensione e lo spegnimento del NAS ora sono più veloci: il QTS Hero 5.2 ha accorciato i tempi del 50%.

Un'altra nuova feature significativa è il backup e ripristino delle impostazioni del NAS che permette agli utenti di selezionare in modo granulare gli elementi specifici da recuperare e poi trasportali sullo stesso NAS o, in caso di migrazione, su un nuovo NAS.

Un'aggiunta fondamentale è anche il Security Center, un elemento di sicurezza che monitora attivamente il NAS e individua tutte le attività insolite che si verificano sul dispositivo. In caso di anomalie, il Security Center agisce rapidamente per proteggere i dati, eseguire backup o eventualmente bloccare gli accessi sullo storage per limitare le perdite di informazioni.

Una delle funzionalità più innovative è però l'Air Gap: eseguita in combinazione con i router QHORA, gestisce lo stato del collegamento tra i sistemi NAS e abilita lo storage di backup solo quando c'è necessità; in caso contrario, il sistema rimane irraggiungibile in rete e quindi da minacce mirate come i ransomware.

I corsi di QNAP consentono di approfondire questi e altri aspetti centrali dei dispositivi, permettendo ai rivenditori di individuare la soluzione migliore per ogni cliente e stabilire un solido rapporto di fiducia con essi.