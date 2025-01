Cybersecurity: gli italiani tra paure e soluzioni innovative

In occasione del Data Protection Day 2025, Europ Assistance Italia ha svelato i risultati di una ricerca condotta con Lexis Research, evidenziando una crescente preoccupazione degli italiani riguardo alla sicurezza online, un tema che coinvolge non solo i consumatori, ma anche le piccole e medie imprese (PMI). Contestualmente, la compagnia ha lanciato la piattaforma Digitale Sicuro 2.0, una soluzione innovativa per affrontare le sfide legate alla protezione dei dati e delle identità digitali.

I timori degli italiani

Secondo lo studio, il 41% degli italiani si sente esposto ai rischi informatici, con paure particolarmente forti legate al furto d’identità (56%) e alla violazione di account bancari o di piattaforme di e-commerce come Amazon e PayPal (oltre il 55%). I giovani tra i 25 e i 34 anni sono i più preoccupati (68% per il furto d’identità), mentre i genitori temono per la sicurezza online dei figli, tra cyberbullismo e adescamento.

Per quanto riguarda le PMI, il 38% dei responsabili ritiene alto il rischio di attacchi informatici, un dato in aumento rispetto al 2023 (+8%). Virus, malware e phishing restano le minacce più conosciute, mentre i ransomware preoccupano il 46% del campione. Inoltre, il 60% dei rappresentanti aziendali vede nel lavoro da remoto un ulteriore fattore di rischio a causa delle reti non sicure e dell’uso di dispositivi personali.

Soluzioni limitate e il ruolo degli esperti

Nonostante il 62% dei consumatori e il 78% delle aziende dichiari di conoscere le soluzioni di protezione online, c’è una scarsa diffusione di strumenti avanzati come gli anti-ransomware, utilizzati solo dal 21% degli utenti privati. Quasi la metà degli intervistati ritiene che le competenze personali non siano sufficienti e che sia necessario l’intervento di esperti per proteggersi adeguatamente.

La risposta di Europ Assistance: Digitale Sicuro 2.0

Per far fronte a queste esigenze, Europ Assistance Italia ha presentato la piattaforma Digitale Sicuro 2.0, un sistema di cyber protezione completo e avanzato. La soluzione offre strumenti innovativi come software anti-phishing e anti-ransomware, un’app per la protezione mobile e un sistema di monitoraggio dei dati personali nel dark web.

La piattaforma migliora l’esperienza utente con una dashboard intuitiva e notifiche avanzate per identificare rapidamente potenziali minacce. Tra le sue caratteristiche, spiccano anche la possibilità di monitorare fino a 10 indirizzi email e la gestione delle informazioni personali tramite crittografia avanzata. Sono disponibili piani personalizzati per famiglie e aziende, che consentono di creare account multipli per dipendenti o membri del nucleo familiare.

Un futuro digitale più sicuro

Grazie a soluzioni come Digitale Sicuro 2.0, Europ Assistance conferma il suo ruolo di leader nella protezione delle persone e delle imprese nel mondo digitale. In un contesto dove le minacce sono in costante evoluzione, il supporto tecnologico e umano offerto da questa piattaforma rappresenta un passo importante verso la tutela delle identità e delle informazioni sensibili.