Non fidarsi è meglio, soprattutto in cybersecurity

Il panorama della sicurezza informatica è in rapida trasformazione, spinto dalla crescente complessità delle operazioni aziendali e dall'ascesa di nuove tecnologie. La natura distribuita degli ambienti di lavoro odierni, alimentata dal cloud computing, dal lavoro a distanza e dall'Internet of Things (IoT), presenta sfide di sicurezza senza precedenti.

I tradizionali modelli di sicurezza basati sul perimetro non sono più sufficienti e le organizzazioni sono alla ricerca di soluzioni complete in grado di proteggere i propri dati e le proprie risorse su una rete dispersa. Nuovi progressi come SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) e SASE (Secure Access Service Edge) stanno aiutando i professionisti della rete a tenere il passo.

Basandosi sulle tendenze attuali, sono state elaborate alcune previsioni chiave per la sicurezza della rete nel 2025:

Sicurezza olistica come imperativo: La complessità della gestione della sicurezza su più punti e ambienti diversi rappresenta una sfida cruciale. Le organizzazioni si trovano a dover affrontare una superficie di attacco in espansione, minacce informatiche sofisticate e la necessità di politiche di sicurezza coerenti su tutti i punti di accesso. Piattaforme integrate che offrono una gestione centralizzata e una maggiore visibilità sul maggior numero di punti diventeranno cruciali per semplificare le operazioni e rafforzare le difese.

La sicurezza del cloud al centro dell'attenzione: Con la migrazione di un numero crescente di applicazioni e dati nel cloud, la protezione di queste risorse diventa fondamentale. Proteggere i dati in transito e a riposo, indipendentemente dalla posizione, richiede solide misure di sicurezza integrate con soluzioni di connettività cloud. I nuovi progressi nel SASE stanno rendendo più facile instradare tutto il traffico attraverso un gateway cloud sicuro, distribuito e geograficamente vicino, applicando politiche di sicurezza e gestione coerenti indipendentemente dalla posizione dell'utente.

Zero Trust come standard predefinito: Il perimetro di rete tradizionale sta diventando meno rilevante. L'accesso alla rete Zero Trust diventerà lo standard per il controllo sicuro dell'accesso alle applicazioni, non solo per l'accesso alla rete. L'autenticazione e l'autorizzazione continue saranno applicate per ogni utente e dispositivo, indipendentemente dalla posizione, riducendo al minimo l'impatto delle credenziali compromesse.

Maturazione dell'automazione della sicurezza basata sull'intelligenza artificiale (IA): Migliorare le prestazioni delle applicazioni e l'esperienza dell'utente mantenendo al contempo una sicurezza completa è un equilibrio critico. Dare priorità alle applicazioni critiche e ottimizzare il flusso di traffico sono fondamentali per garantire operazioni senza interruzioni. La SD-WAN, integrata con l'IA, ha un ruolo da svolgere in questo contesto. L'analisi basata sull'IA può fornire preziose informazioni sui modelli di traffico di rete anomali, consentendo il rilevamento e la mitigazione delle minacce. Inoltre, l'IA può aiutare ad automatizzare le attività di sicurezza, come la scansione delle vulnerabilità e la risposta agli incidenti, consentendo agli analisti della sicurezza di concentrarsi su minacce più complesse. Si prevede che strumenti di sicurezza più sofisticati e basati sull'IA saranno integrati direttamente nell'infrastruttura di rete.

Un salto di qualità nella crittografia: Con l'ascesa del quantum computing, i metodi di crittografia tradizionali diventeranno sempre più vulnerabili. Le organizzazioni adotteranno algoritmi di crittografia resistenti ai quantum computer ed esploreranno la distribuzione di chiavi quantistiche per proteggere i dati sensibili. La SD-WAN è predisposta per aiutare con la modifica casuale dei dati nella crittografia in movimento, oltre a garantire che non tutti i pacchetti in un singolo flusso utilizzino la stessa parte della rete. Si pensi a un'interazione con un utente e a un'applicazione che invia pacchetti su banda larga, 5G, satellite, ecc., eliminando gli attacchi "man-in-the-middle". La corsa per rimanere un passo avanti rispetto agli attacchi abilitati dai quantum computer si intensificherà.

L'identità decentralizzata guadagna terreno: La gestione dell'identità decentralizzata, sfruttando la blockchain e altre tecnologie di registro distribuito, otterrà una più ampia adozione. Questo approccio migliorerà la sicurezza distribuendo l'autenticazione, riducendo i singoli punti di errore e consentendo agli utenti di avere un maggiore controllo sulle proprie identità digitali. Questo si diffonderà anche al settore IoT, proteggendo l'autenticità di semplici dispositivi e sensori.

La gestione dell'identità decentralizzata, sfruttando la blockchain e altre tecnologie di registro distribuito, otterrà una più ampia adozione. Questo approccio migliorerà la sicurezza distribuendo l'autenticazione, riducendo i singoli punti di errore e consentendo agli utenti di avere un maggiore controllo sulle proprie identità digitali. Questo si diffonderà anche al settore IoT, proteggendo l'autenticità di semplici dispositivi e sensori. Protezione della rete spaziale: Le costellazioni di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) presenteranno nuove sfide per la sicurezza. Le organizzazioni dovranno sviluppare protocolli di sicurezza specializzati per affrontare le vulnerabilità della comunicazione satellitare, tra cui l'intercettazione del segnale, il jamming e gli attacchi denial-of-service. Proteggere la superficie di attacco in espansione delle reti spaziali sarà una priorità assoluta.

Perché la filosofia "Zero Trust" è fondamentale per le aziende

Il concetto di "zero trust" (fiducia zero) è più di un semplice termine di moda nel settore della cybersecurity. È un cambio di paradigma fondamentale che riflette la realtà del panorama delle minacce odierno. In un mondo in cui le violazioni dei dati sono all'ordine del giorno e gli attacchi provengono sia dall'esterno che dall'interno dell'organizzazione, presumere che qualsiasi utente, dispositivo o applicazione sia intrinsecamente affidabile è semplicemente troppo rischioso.

Il modello zero trust si basa sul principio di "non fidarsi mai, verificare sempre". Ogni richiesta di accesso a una risorsa, indipendentemente dalla sua origine, viene trattata come una potenziale minaccia. L'identità dell'utente viene verificata rigorosamente, il dispositivo viene valutato per la conformità alle policy di sicurezza e l'accesso viene concesso solo in base al principio del "privilegio minimo", ovvero solo alle risorse strettamente necessarie per svolgere un determinato compito.

In Italia, come nel resto del mondo, la consapevolezza sull'importanza della cybersecurity sta crescendo, ma c'è ancora molta strada da fare. Le piccole e medie imprese (PMI), che costituiscono la spina dorsale dell'economia italiana, sono particolarmente vulnerabili agli attacchi informatici, spesso a causa di risorse limitate e di una minore consapevolezza dei rischi.

L'adozione del modello zero trust può rappresentare una sfida per le PMI, ma è un investimento cruciale per proteggere i propri dati, la propria reputazione e la propria continuità operativa. Le soluzioni SASE e SD-WAN, menzionate in precedenza, possono semplificare l'implementazione di un'architettura zero trust, offrendo una gestione centralizzata della sicurezza e una maggiore visibilità sulla rete.

Il futuro della sicurezza di rete richiede un approccio completo e adattabile. Mentre tecnologie come SD-WAN e SASE possono contribuire alla soluzione, l'enfasi deve essere su una strategia olistica che affronti il panorama delle minacce in evoluzione, abbracci le nuove tecnologie e dia priorità a pratiche di sicurezza coese su tutta la rete. Questo approccio integrato è essenziale per le organizzazioni per prosperare in un mondo digitale sempre più interconnesso e complesso.