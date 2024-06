Da Lenovo una nuova generazione di soluzioni per accelerare l'adozione dell'IA

Lenovo ha annunciato ThinkSystem V4, un nuovo portafoglio di soluzioni basate su Intel, sui processori Intel Xeon 6, pensato per rendere l'IA più accessibile e rispondere alle esigenze specifiche dei carichi di lavoro di qualsiasi azienda.

Le nuove soluzioni abilitate per l'intelligenza artificiale aiutano i clienti a integrare la tecnologia nei flussi di lavoro con server costruiti e ottimizzati appositamente per massimizzare le prestazioni e l'efficienza dei carichi di lavoro.

A queste si aggiungono anche le soluzioni Lenovo Systems Management che utilizzano ora l'intelligenza artificiale generativa per automatizzare e semplificare l'implementazione e la configurazione su reti informatiche sempre più distribuite.

"Intel e Lenovo condividono la visione comune di portare l'AI ovunque" ha affermato Justin Hotard, Executive Vice President e General Manager del Data Center and AI Group di Intel. "Con i processori Xeon 6, stiamo aiutando le aziende a utilizzare la potenza dell'AI per catturare il valore dei loro dati proprietari e generare risultati di business reali".

Carichi di lavoro ottimizzati

Con i nuovi design dei server, le organizzazioni possono consolidare la propria impronta IT generando informazioni più rapide e aumentando l'efficienza energetica utilizzando una piattaforma senza soluzione di continuità.

I nuovi server ThinkSystem sono ottimizzati per la densità di rack e la grande quantità di dati transazionali e massimizzano le prestazioni di elaborazione nello spazio del data center per aziende, CSP, elaborazione ad alte prestazioni e telecomunicazioni. Il portafoglio ThinkSystem V4 offre oltre 4 volte più core per rack, con prestazioni aumentate di 4,3 volte (rispetto alla generazione precedente).



Il nuovo ThinkSystem SD520 V4 offre un'estrema densità ed efficienza del rack, con un numero di core fino al 225% in più (rispetto a SD530 V3 con 256 core) in uno chassis 2U per capacità di elaborazione ultra-dense e un throughput fino a 3,18 volte superiore per un numero maggiore di transazioni Web.

Rispetto alla versione precedente, Ll'SD520 V4 offre una quantità di spazio di archiviazione tre volte superiore e una maggiore larghezza di banda di memoria, ideale per i carichi di lavoro transazionali ad alta intensità di calcolo.

A questo si aggiunge il ThinkSystem SR630 V4 pensato per i carichi di lavoro cloud-scale, Telco 5G Core ed e-commerce, massimizzando le prestazioni per rack con una transcodifica multimediale fino al 42% più veloce.

Sfruttando il server, i clienti possono ridurre i costi semplificando i processi di gestione, riducendo i tempi di inattività e ottimizzando l'utilizzo delle risorse. SR630 V4 vanta l'E-Core di Intel che riduce il consumo energetico massimizzando le prestazioni per le applicazioni Telco Core ed è progettato con prestazioni migliorate e ottimizzazione del carico di lavoro che offre un miglioramento della larghezza di banda dell'applicazione fino a due volte rispetto alla generazione precedente.

Il raffreddamento a liquido supporta l'innovazione

L'innovazione del raffreddamento a liquido Lenovo Neptune aiuta a soddisfare le elevate prestazioni richieste dall'IA, riducendo al contempo il consumo energetico fino al 40%.

Lenovo sta espandendo i progetti Neptune a più server per offrire un'efficienza ancora maggiore. La tecnologia è disponibile nei nuovi ThinkSystem V4 per ridurre il consumo energetico su un numero maggiore di server multi-nodo, aziendali tradizionali, HPC e ottimizzati per l'intelligenza artificiale, aiutando le aziende di qualsiasi dimensione a raggiungere la potenza di calcolo necessaria per competere e progredire con l'innovazione senza compromessi.

L'IA al servizio dell'innovazione

Il programma Lenovo AI Innovators offre ai clienti più di 165 soluzioni, servizi e partner per gestire carichi di lavoro AI di qualsiasi dimensione; inoltre, il nuovo Intel Xeon 6 aiuta a rendere l'AI accessibile a tutti i livelli con un'elaborazione efficiente e veloce in grado di gestire i carichi di lavoro più impegnativi prima di dover aggiungere acceleratori discreti.

Il nuovo portafoglio di soluzioni offre opzioni per l'inferenza dell'AI abilitata dalla CPU su modelli fino a 20 miliardi di parametri, soluzioni CPU+GPU per carichi di lavoro AI mainstream, fino a soluzioni ricche di GPU per la modellazione e l'addestramento per più di175 miliardi di parametri

Lenovo ha anche introdotto Lenovo AI Advisory and Professional Services, una proposta che mette a disposizione servizi, soluzioni e piattaforme per aiutare le aziende a trovare le soluzioni giuste per utilizzare l'AI in modo rapido, economico e scalabile.

La compagnia ha presentato inoltre il nuovo sistema di gestione dei sistemi AIOps di che sfrutta l'IA generativa per aiutare i clienti a distribuire le soluzioni in un massimo di due giorni tramite un unico pannello di controllo, dal data center all'edge, e utilizzando un'architettura Zero Trust e Management Hub 2.0 che riduce al minimo la superficie di attacco.

XClarity One, basato su AI3 AIOps, è il primo Management-as-a-Service unificato basato su cloud ibrido del settore. La soluzione offre tre motori di analisi predittiva dei guasti per identificare potenziali problemi e ridurre al minimo i tempi di inattività del sistema.

Il motore AI3-Powered Predictive Failure Analytics permette il rilevamento predittivo dei guasti hardware e il miglioramento continuo attraverso la GenAI; con l'AI3-Powered Call Home è possibile affidarsi alla risoluzione proattiva dei problemi grazie all'apertura automatica dei ticket di supporto e all'invio di segnalazioni di errore; infine, con il supporto Premiere basato su AI3, l'IA invia automaticamente parti e servizi, riducendo i costi di assistenza e minimizzando i tempi di inattività.

"Questa nuova generazione di Lenovo Intelligent Infrastructure offre soluzioni di AI ibride che consentono a clienti e partner di applicare l'AI più velocemente e di sfruttare appieno la potenza dei dati in qualsiasi carico di lavoro o scalabilità" ha concluso Kirk Saugen, Presidente, Infrastructure Solutions Group di Lenovo.