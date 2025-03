Non emozioniamoci troppo ma i Blackberry potrebbero ritornare

Un'indiscrezione, tanto affascinante quanto nebulosa, sta facendo il giro della rete: BlackBerry potrebbe risorgere dalle proprie ceneri, riportando sul mercato quegli smartphone con tastiera fisica che hanno fatto la storia della comunicazione mobile nei primi anni Duemila. La notizia emerge, purtroppo, da fonti non verificate e, allo stesso tempo, non convince moltissimo, ma è bastata l'idea di poter rivedere un dispositivo con il celebre form factor per riaccendere l'entusiasmo della community di nostalgici del brand canadese.

Un utente Reddit del forum dedicato a BlackBerry, identificato come coldheartedsigma, sostiene di aver avuto accesso a informazioni riservate riguardanti una startup britannica che starebbe cercando finanziamenti per riportare in vita il concetto di smartphone con tastiera fisica. Secondo quanto riportato, la società avrebbe già sviluppato un progetto preliminare e sarebbe in fase di pre-seed funding, cercando investitori per concretizzare l'ambizioso piano.

Le specifiche tecniche menzionate parlano di un dispositivo decisamente moderno: connettività 5G, display AMOLED, 12GB di RAM accompagnati da opzioni di archiviazione da 256GB o 512GB. Il sistema operativo previsto sarebbe Android 15, con funzionalità di intelligenza artificiale generativa integrate e una tastiera capacitiva. L'azienda avrebbe inoltre delineato una roadmap produttiva che includerebbe diversi dispositivi dotati di tastiera QWERTY e starebbe negoziando licenze esclusive per i brevetti BlackBerry.

La credibilità di queste informazioni, come vi anticipavamo, rimane estremamente dubbia. L'utente Reddit afferma di aver firmato un accordo di non divulgazione che gli impedisce di rivelare dettagli concreti come il nome dell'azienda o il design completo del dispositivo. Un'affermazione che, come sottolineano molti utenti online, ricorda vagamente le classiche dicerie da cortile scolastico (vi ricordate l'intramontabile: "mio cugino lavora alla Nintendo"?).

Eppure, la sola possibilità di un ritorno ha acceso l'euforia degli appassionati. BlackBerry ha rappresentato per anni il non plus ultra della produttività mobile, con dispositivi che hanno dominato il mercato business prima dell'avvento dell'iPhone che, in pochissimo tempo, ha eclissato un'azienda che non ha voluto allinearsi al futuro per troppi anni, provando a distaccarsi dalla sua visione conservativa fuori tempo massimo. Resta indubbio che la tastiera fisica offriva un'esperienza di digitazione che molti utenti ancora rimpiangono, specialmente per la scrittura di testi lunghi, non a caso i case Clicks, sono diventati un prodotto molto apprezzato proprio da quella nicchia di appassionati dei celebri Blackberry.

Il fascino della tastiera fisica non è mai davvero scomparso.

Non è la prima volta che si parla di un potenziale ritorno del brand. Nel 2020, OnwardMobility aveva annunciato l'intenzione di produrre nuovi smartphone BlackBerry con tastiera fisica e connettività 5G, ma il progetto non si è mai concretizzato. L'utente Reddit fa riferimento proprio a questa precedente iniziativa fallita, suggerendo che la nuova startup britannica starebbe "riprendendo da dove OnwardMobility ha mollato".

La storia recente di BlackBerry è stata tormentata. Dopo aver dominato il mercato degli smartphone nei primi anni 2000, l'azienda ha faticato ad adattarsi all'era post-iPhone. Tentativi tardivi di modernizzazione, come il sistema operativo BlackBerry 10 e dispositivi ibridi touch/tastiera, non sono riusciti a invertire il declino. Nel 2016, BlackBerry ha annunciato la cessazione della produzione diretta di hardware, concedendo in licenza il proprio marchio a terzi produttori come TCL.

Che questa indiscrezione si riveli fondata o meno, rimane il fatto che esiste ancora un mercato di nicchia per dispositivi con tastiera fisica, la nostalgia tecnologica, d'altronde, è un potente motore commerciale, come dimostrato dal successo dei recenti revival di altri prodotti iconici.

Per ora, non possiamo fare altro che attendere conferme ufficiali, mantenendo un sano equilibrio tra entusiasmo e scetticismo. Se davvero BlackBerry dovesse tornare, dovrà affrontare un mercato radicalmente diverso da quello che dominava quindici anni fa, ma con la giusta combinazione di innovazione e richiami nostalgici, potrebbe ritagliarsi uno spazio interessante nel panorama mobile contemporaneo.