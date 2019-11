EnGenius lancia SkyKey

Una soluzione dalle dimensioni compatte, progettata per offrire una gestione della rete cablata e wireless aziendale senza costi aggiuntivi e di abbonamento

EnGenius Networks Europe BV, società multinazionale di soluzioni networking wireless e wired, nota, ha lanciato EnGenius SkyKey, l’ultimo arrivato tra le soluzioni EnSky dell’azienda. Si tratta di un nuovo prodotto rivolto agli amministratori IT che desiderano risparmiare tempo gestendo reti cablate e wireless da un’unica piattaforma.

Le dimensioni ultra compatte (è più piccolo di uno smartphone) non lesinano in quanto a potenza, visto che SkyKey può fungere da computer integrato ed è dotato di sofisticati software di gestione della rete integrati e un hardware alquanto potente. In aggiunta ha pure il software gratuito ezMaster che controlla direttamente gli Access Point o gli Switch EnGenius.

EnGenius SkyKey mira a porre fine alla necessità di avere un server locale dedicato alla parte di Controller, solitamente richiesto per la gestione di una rete wireless. Dotata di un software proprietario, la mini-workstation (SkyKey) si alimenta direttamente da un qualsiasi switch PoE e promette ai professionisti IT di risparmiare ore nell’eseguire difficili operazioni di installazione o manutenzione.

Tutte le attività vengono eseguite da un’interfaccia web, raggiungibile tramite un singolo indirizzo IP. E non è tutto: il dispositivo è anche magnetico e consente di essere attaccato su qualsiasi superficie metallica, come la parete di un rack o sopra uno switch.

Con un accesso a una piattaforma di gestione della rete senza abbonamento (gratis), offre la possibilità di accelerare in modo efficiente l’implementazione degli access point e dei gigabit switch e di avere le reti a portata di mano, in tempo reale da una singola dashboard. Insomma, un singolo dispositivo che supporta fino a 100 Access Point e switch di rete ed è dotato di DRAM da 1 GB integrata e memoria eMMC da 4 GB.

La porta microSD rende espandibile la capacità di archiviazione e permette agli utenti di eseguire rapidamente il backup e il ripristino delle configurazioni. «Il nuovo membro della famiglia EnGenius offre ulteriori vantaggi e praticità per gli utenti. SkyKey è pienamente in grado di colmare il divario tra le soluzioni on-premises e quelle cloud» ha detto Paolo Ciavardini, Country manager Italia di EnGenius Networks Europe B.V.