Negli ultimi tempi, molti di voi avranno notato come promozioni del tipo “NO IVA” siano diventate un appuntamento ricorrente nei volantini di Unieuro e Mediaworld. Si tratta di offerte che, di fatto, applicano uno sconto extra del 18% direttamente al carrello, simulando l’eliminazione dell’IVA su determinati prodotti. Tuttavia, ciò che forse non tutti sanno è che anche Amazon, in alcune occasioni, sembra seguire una strategia analoga, seppur in modo meno evidente e senza comunicazioni ufficiali altisonanti.

Attualmente, mentre Mediaworld ha reso attivo il suo consueto “NO IVA” fino a domani 29 giugno, abbiamo riscontrato che su Amazon diversi articoli godono di uno sconto extra applicato al checkout, con percentuali che si avvicinano sorprendentemente a quelle di Mediaworld. Questa “promozione nascosta” su Amazon interessa una vasta gamma di prodotti e potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta per chi di voi sta pensando di fare un acquisto prima dell’atteso Prime Day dell’8 luglio.

Per aiutarvi a cogliere le migliori opportunità, abbiamo selezionato una serie di prodotti attualmente in promozione su Amazon, confrontandoli con le offerte “NO IVA” di Mediaworld. Questi articoli, scontati già nel prezzo di partenza e ulteriormente ribassati al momento del pagamento, potrebbero rivelarsi competitivi, e in certi casi persino più vantaggiosi rispetto alle future promozioni ufficiali. Conviene dunque tenere d’occhio il carrello e approfittare di questi sconti “silenziosi” finché dura.