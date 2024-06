F.P. Telematica: una soluzione di comunicazione personalizzata e di qualità

Piccole e medie imprese hanno bisogno di servizi specializzati ad alto contenuto tecnologico e personalizzabili, con costi che siano ragionevoli e gestibili. Non tutti i fornitori possono soddisfare quest’esigenza, ma quando si tratta di centralini le PMI italiane possono contare su F.P. Telematica.

F.P. Telematica è un'azienda che offre servizi di comunicazione personalizzati e di alta qualità grazie a un’offerta molto ben differenziata e particolarmente interessante rispetto a quelle dei grandi operatori di questo settore.

Con l’aiuto di Pietro Pisoni (Business Development Manager, F.P. Telematica Srl), analizzeremo le differenze principali tra F.P. Telematica e i suoi concorrenti, spendendo anche qualche parola per analizzare le differenze tra i centralini tradizionali e quelli in cloud, nonché gli obiettivi futuri dell’azienda.

F.P. Telematica: differenze con i concorrenti

F.P. Telematica si distingue dai suoi concorrenti nel mercato della comunicazione grazie alla personalizzazione dei suoi centralini. I grandi operatori telefonici offrono centralini preconfezionati, pacchetti dove il cliente non ha molta libertà di scelta, vedendosi spesso costretto ad accettare un prodotto che non è proprio quello che serve.

F.P. Telematica, invece, può analizzare con precisione le reali necessità del cliente e fornire così una soluzione personalizzata per ogni singolo cliente, ritagliata sulle sue esigenze di business. Inoltre, a differenza dei concorrenti che presentano contratti vincolanti e pacchetti di servizi preconfezionati, F.P. Telematica offre servizi flessibili e adattabili.

Da non trascurare, naturalmente, il rapporto con il cliente. F.P. Telematica trova un punto di vanto in un’assistenza di grande qualità: dove gli altri propongono “call center esterni e spersonalizzati", infatti, l’assistenza di F.P. Telematica è interna all'azienda e altamente specializzata, in grado di offrire supporto dedicato e competente.

“I nostri operatori sono altamente qualificati e formati”, sottolinea Pisoni, “in grado di fornire un'assistenza personalizzata e professionale per ogni singolo cliente. Non ci limitiamo a risolvere i problemi tecnici, ma cerchiamo di capire le esigenze del cliente e di offrire soluzioni su misura per il suo business”.

Differenze tra centralini tradizionali e in cloud

F.P. Telematica offre anche una soluzione innovativa per i centralini telefonici, grazie ai suoi centralini in cloud.

La principale differenza tra i centralini tradizionali e quelli in cloud di F.P. Telematica risiede nella loro struttura: i centralini tradizionali sono solitamente costituiti da un apparato fisico installato in azienda, mentre i centralini in cloud sono interamente gestiti online. Ciò significa che i centralini in cloud non richiedono costosi investimenti in infrastrutture hardware, né dispendiose operazioni di manutenzione. Inoltre, i centralini in cloud sono altamente flessibili e personalizzabili, in grado di adattarsi alle esigenze di ogni singolo cliente.

I servizi di F.P. Telematica

F.P. Telematica offre una vasta gamma di servizi di comunicazione personalizzati, oltre ai centralini in cloud, che possono essere adattati alle esigenze specifiche di ogni singolo cliente.

La piattaforma di collaborazione Web, infatti, garantisce un’ampia gamma di funzioni che coprono diversi aspetti dell’azienda, migliorando efficienza e qualità della vita lavorativa.

Condivisione delle informazioni in tempo reale : i sistemi di Web Collaboration consentono ai team aziendali di condividere documenti, immagini e altri file in modo semplice e veloce, eliminando la necessità di inviare e-mail o utilizzare servizi di condivisione di file esterni (a volte anche non sicuri).

: i sistemi di Web Collaboration consentono ai team aziendali di condividere documenti, immagini e altri file in modo semplice e veloce, eliminando la necessità di inviare e-mail o utilizzare servizi di condivisione di file esterni (a volte anche non sicuri). Comunicazione più efficace : i team aziendali possono comunicare in tempo reale tramite chat, videoconferenze o chiamate vocali, eliminando la necessità di incontrarsi fisicamente o di attendere risposte via e-mail.

: i team aziendali possono comunicare in tempo reale tramite chat, videoconferenze o chiamate vocali, eliminando la necessità di incontrarsi fisicamente o di attendere risposte via e-mail. Gestione delle attività più efficiente : si possono assegnare compiti direttamente alla piattaforma ai singoli lavoratori o team, tenendone sotto controllo i progressi e condividendo le scadenze in modo semplice e veloce per aumentare l'efficienza nella gestione delle attività.

: si possono assegnare compiti direttamente alla piattaforma ai singoli lavoratori o team, tenendone sotto controllo i progressi e condividendo le scadenze in modo semplice e veloce per aumentare l'efficienza nella gestione delle attività. Accessibilità : tutte le funzioni sono generalmente accessibili da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, permettendo ai lavoratori di agire da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

: tutte le funzioni sono generalmente accessibili da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, permettendo ai lavoratori di agire da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Integrazione con altri strumenti: i sistemi di Web Collaboration sono spesso integrati con altri strumenti aziendali come CRM, calendari, e-mail e altri software di produttività, aumentando la sinergia tra i vari aspetti dell'attività aziendale.

Inoltre, F.P. Telematica si impegna costantemente nella formazione della propria squadra per restare sempre al passo con le ultime tecnologie in campo di telecomunicazioni.

F.P. Telematica, sguardo al futuro

L’obiettivo di F.P. Telematica non è solo fornire un centralino telefonico di alta qualità, ma realizzare un vero e proprio gestionale della comunicazione, in grado di ottimizzare le risorse umane e le opportunità di business dei loro clienti. Per questo motivo, l’azienda dedica molta attenzione allo sviluppo della piattaforma di collaborazione Web e alla sua integrazione con le funzioni di centralino in cloud.

F.P. Telematica vuole diventare il referente unico per la comunicazione aziendale, integrando i loro sistemi di centralino cloud con i siti web dei loro clienti, posizionandoli sui motori di ricerca grazie alle campagne di advertising e alle strategie SEO. “In questo modo,” – dice Pisoni – “non solo aiuteremo i nostri clienti a migliorare la loro presenza online e a raggiungere un pubblico più ampio, ma creeremo anche un vero e proprio valore aggiunto per il loro business.”