La migrazione verso SAP S/4HANA rappresenta molto più di un semplice aggiornamento tecnologico: si tratta di una trasformazione aziendale a tutto tondo che coinvolge processi, persone e cultura organizzativa. Molte imprese sottovalutano la complessità di questo passaggio, considerandolo erroneamente un progetto puramente informatico di trasferimento dati da un sistema all'altro. In realtà, il percorso è disseminato di ostacoli ricorrenti che possono compromettere il successo dell'intera operazione, ma che possono essere evitati con una pianificazione accurata e un approccio strategico.

Uno degli errori più frequenti riguarda la fase di test, spesso trattata come una semplice formalità burocratica quando invece costituisce un elemento cruciale sia per garantire il successo del go-live sia per facilitare la gestione del cambiamento. Un approccio efficace prevede diversi livelli di verifica: i test unitari e di integrazione controllano componenti tecnici e interfacce nelle fasi iniziali, mentre i test funzionali verificano sistematicamente la correttezza tecnica dei processi. Particolarmente importanti sono gli User Acceptance Tests, dove gli utenti finali sperimentano il sistema in condizioni realistiche, fungendo da prova generale prima dell'avvio definitivo.

I test di migrazione assumono un'importanza particolare negli approcci selettivi come la Selective Data Transition, dove occorre garantire coerenza, completezza e qualità dei dati prima dell'attivazione. Per individuare precocemente problemi nei punti più critici, gli esperti raccomandano una pianificazione dei test basata sul rischio, identificando processi o interfacce particolarmente vulnerabili e assegnando loro priorità. Fondamentale anche simulare scenari eccezionali, carichi elevati o costellazioni di dati inusuali per scoprire potenziali fonti di errore.

La scelta dello scenario di migrazione richiede flessibilità e una valutazione attenta delle esigenze specifiche dell'azienda. Troppo spesso le imprese optano per un approccio standard senza considerare i propri requisiti particolari, talvolta perfino prima di aver definito lo stato target. Questo approccio mette strumenti e soluzioni in primo piano rispetto alla visione complessiva, un errore metodologico significativo.

Pensare partendo dal risultato finale permette di sviluppare il percorso migratorio in modo aperto

Le opzioni disponibili spaziano dall'approccio greenfield al brownfield, fino a soluzioni selettive, ciascuna con i propri vantaggi a seconda del contesto. Solo dopo aver determinato chiaramente la visione target e il percorso più appropriato è possibile prendere decisioni informate su piattaforme e strumenti da utilizzare.

Un altro punto critico riguarda la governance di progetto, spesso insufficiente a contenere il fenomeno dello "scope creep", ovvero la crescita incontrollata e continua dell'ambito progettuale. Quando i reparti cambiano continuamente idea e gli obiettivi vengono costantemente ricalibrati, tutti i piani temporali e di allocazione delle risorse saltano. Una governance robusta crea processi decisionali chiari, definisce ruoli e responsabilità e garantisce una gestione coerente delle richieste di modifica.

Prima ancora di avviare il progetto, le aziende devono sviluppare aspettative realistiche attraverso un inventario strutturato delle proprie risorse e della capacità di cambiamento. Un'analisi combinata di mappatura dei processi, inventario dei sistemi e valutazione dei dati permette di identificare precocemente dipendenze tecniche e aree di intervento, creando un quadro realistico della situazione iniziale. Altrettanto importante è che il team di progetto comprenda il potenziale di cambiamento organizzativo nelle diverse unità aziendali e valuti le competenze esistenti.

La definizione dello stato target e del design obiettivo rappresenta un'altra fase delicata. Il team deve prima definire lo stato futuro desiderato, includendo tutti i requisiti su base tecnica e tecnologica, con una gestione temporale realistica. Da qui si sviluppa una visione sistemica ancorata nell'organizzazione, che comprende una descrizione del panorama e dell'architettura dei sistemi, insieme a tutti i principi chiave.

Questi principi variano significativamente a seconda del settore. Nell'ingegneria meccanica, l'attenzione si concentra su processi produttivi modulari, integrazione di sistemi CAD e PLM, monitoraggio in tempo reale delle linee di produzione e gestione delle varianti. L'industria farmaceutica richiede invece conformità rigorosa e audit trail, tracciabilità completa dei lotti, gestione qualità integrata e validazione dei processi secondo requisiti normativi. Nel settore chimico prevalgono norme di sicurezza e ambientali, processi integrati di produzione e laboratorio, mentre nell'automotive domina la logistica just-in-time e l'integrazione dei fornitori lungo l'intera catena di approvvigionamento.

La fase di blueprinting, cioè la progettazione concettuale dettagliata prima dell'implementazione, viene spesso sottovalutata. Anche quando le aziende riconoscono il valore del lavoro concettuale, raramente dedicano sufficiente attenzione a questa fase. La visione target contiene frequentemente lacune, perché alcune decisioni vengono deliberatamente rimandate oppure semplicemente trascurate. Le conseguenze sono inevitabili: il piano di progetto resta indietro rispetto alla realtà, si verificano ritardi dovuti a modifiche dell'ambito durante l'esecuzione e, nel peggiore dei casi, emergono problemi dispendiosi in termini di tempo ed energie durante la fase di go-live.

Tra i dettagli critici spesso trascurati figurano le interfacce con sistemi adiacenti, la coerenza dei dati e la qualità dei dati anagrafici, i processi speciali ed eccezionali validi solo per determinati paesi o reparti, i requisiti normativi e di conformità specifici del settore, e i concetti di ruoli e autorizzazioni per tutti i casi, compresi quelli straordinari. Integrare questi aspetti precocemente nella fase di blueprint consente ai team di progetto di evitare sorprese tardive e rendere molto più efficiente la fase di avvio.

Il coinvolgimento precoce di tutti gli stakeholder permette di risolvere aspettative contrastanti, prerequisito fondamentale per adattare l'approccio di transizione al livello di maturità e alla cultura aziendale. Senza l'adesione tempestiva dei reparti specialistici, dell'IT e del top management, oltre all'istituzione di una struttura di governance con responsabilità chiare, risulta difficile tracciare un percorso condiviso verso l'obiettivo e l'impatto del cambiamento va perduto.

Una trasformazione SAP S/4HANA di successo richiede più di un singolo progetto: necessita di una roadmap di trasformazione olistica e robusta. Raramente è possibile affrontare tutte le esigenze di modernizzazione in un'unica fase. Senza una chiara prioritizzazione, esiste il rischio di affrontare troppo simultaneamente oppure di rimandare questioni importanti, perdendo così le opportunità della trasformazione.

Una roadmap di trasformazione aiuta a definire chiaramente il progetto centrale S/4HANA e a pianificare strategicamente progetti successivi, ad esempio per l'armonizzazione dei processi, la pulizia e governance dei dati anagrafici o l'integrazione di ulteriori sistemi. Le aziende dovrebbero procedere sistematicamente, identificando prima tutte le esigenze di modernizzazione rilevanti da una prospettiva tecnica, organizzativa e procedurale, quindi stabilendo priorità in base all'impatto aziendale, alle dipendenze e all'urgenza. Strutturare le milestone in fasi permette di creare valore aggiunto gradualmente, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per rispondere ai cambiamenti nell'ambiente aziendale.

Superare queste sfide richiede un approccio olistico che consideri strategia, panorama IT e capacità di innovazione in un contesto complessivo. Solo così le aziende creano le fondamenta per una trasformazione di successo e l'opportunità di generare valore aggiunto reale nel lungo termine, posizionandosi strategicamente per il futuro non solo dal punto di vista tecnico ma anche organizzativo e procedurale.