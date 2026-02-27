Anthropic vs il Pentagono

Lo scontro nasce da mesi di negoziati sulle condizioni d’uso di Claude: Anthropic sarebbe disposta ad ammorbidire parte delle regole, ma insiste su due limiti netti che non vuole oltrepassare, cioè la sorveglianza di massa degli americani e lo sviluppo di armi che possano "sparare" senza coinvolgimento umano. Qui la news.

La tensione tra Anthropic e il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è esplosa nelle ultime settimane, trasformando una collaborazione strategica in uno scontro sul futuro dell’intelligenza artificiale. Il modello Claude è oggi l’unico operativo nei sistemi militari classificati americani ed è stato impiegato in operazioni sensibili grazie alla partnership con Palantir (secondo alcune fonti anche nell’operazione per catturare Nicolás Maduro). Il Pentagono riconosce che funziona e funziona bene; il problema non è tecnico, è politico.

Il segretario alla Difesa USA Pete Hegseth, chiede che vengano rimosse le restrizioni etiche imposte da Anthropic, ed in particolare il divieto di utilizzo per armi autonome e sorveglianza di massa. L’ultimatum è chiaro: accettare l’uso per "tutti gli scopi leciti" oppure rischiare la designazione come "supply chain risk", una sorta di blacklist finora riservata ad aziende di Paesi avversari, vi ricordate la Huawei?. Non solo: il Pentagono ha chiesto a Boeing Defense e Lockheed Martin (due colossi della Difesa) di valutare la loro dipendenza da Claude, primo passo concreto verso questa possibile blacklist.

Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth (a sinistra) insieme al Capo di Stato Maggiore Congiunto, Generale Dan Caine, al Pentagono. Hegseth ha dato tempo ad Anthropic fino ad oggi venerdì 27 febbraio per fare marcia indietro sulle misure di sicurezza dell'Intelligenza Artificiale. Qui l'articolo.

Ma riflettiamo meglio un attimo. Anthropic non è in difficoltà anzi, cresce, raccoglie capitali, consolida la propria reputazione come azienda attenta alla sicurezza. Se il Pentagono dovesse davvero procedere, sarebbe un colpo pesante, ma potrebbe anche rafforzare l’immagine di un’azienda che non ha ceduto sulla corsa agli armamenti dell’Intelligenza Artificiale.

Nel frattempo, cosa vale la pena sottolineare? xAI di Elon Musk ha già accettato lo standard dei "tutti gli usi leciti" per entrare nei sistemi classificati del governo USA. Google e OpenAI sono in trattativa per fare lo stesso. Claude resta uno tra i modelli più capaci in ambito militare, ma Gemini di Google viene indicato come valida alternativa. Dario Amodei si ergerà ad eroe a favore dei diritti e dell’etica o prevarrà la sete di potere? La scazzottata, quindi, è tutt’altro che chiusa.