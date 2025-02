L’energia nucleare sarà l’unica soluzione per alimentare l’intelligenza artificiale?

L'intelligenza artificiale ridisegnerà radicalmente il panorama della sicurezza informatica entro il 2025, secondo le previsioni di Dan Karpati, vicepresidente di AI Technologies presso Check Point Software. L'esperto delinea i principali sviluppi attesi nei prossimi anni, che avranno un impatto significativo sul mondo digitale. L'adozione dell'IA sta accelerando a ritmi senza precedenti, con ChatGPT che ha raggiunto 100 milioni di utenti in soli 60 giorni dal lancio. Questo rapido sviluppo avrà implicazioni di vasta portata in diversi settori, dalla sicurezza informatica al consumo energetico.

La crescita esponenziale dell'IA sta mettendo sotto pressione le risorse energetiche globali. I data center, essenziali per le operazioni di IA, stanno proliferando rapidamente, consumando spazio, energia e acqua. Secondo McKinsey, il loro numero è raddoppiato dai 3.500 del 2015 ai 7.000 del 2024. Deloitte prevede che il consumo energetico di questi centri raggiungerà 1580 TWh entro il 2034, pari all'intero consumo annuale dell'India.

Per far fronte a questa domanda energetica senza precedenti, sarà necessario un passaggio a fonti di energia più sostenibili e soluzioni di raffreddamento innovative. L'energia nucleare potrebbe giocare un ruolo chiave per alimentare la crescente richiesta energetica dell'IA. Parallelamente, si stanno sviluppando tecnologie di calcolo più efficienti, come le architetture compute-in-memory (CIM), che riducono significativamente l'energia necessaria per l'elaborazione dei dati.

In futuro l'unica soluzione potrebbe essere davvero l'energia nucleare, già ora molte aziende stanno investendo su alcuni reattori (come Microsoft) e in futuro la situazione potrebbe decisamente portare all'investimenti di ancora più centrali nucleari.

Il 2025, intanto, si preannuncia un anno cruciale per l'IA e la sicurezza informatica. Sarà necessaria una stretta collaborazione tra settore commerciale, fornitori di software e sicurezza, governi e forze dell'ordine per garantire che questa potente tecnologia non danneggi la fiducia digitale o l'ambiente fisico. I professionisti della sicurezza informatica dovranno adattare le loro strategie per sfruttare la potenza dell'IA e mitigarne i rischi. Ma sarà anche fondamentale migliorare la sostenibilità energetica per quanto concerne i data center.