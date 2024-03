Innovazione tecnologica per le piccole imprese: come Asus può fare la differenza

Le piccole imprese devono affrontare molte sfide in un contesto di innovazione tecnologica sempre più rapida e competitiva. Per restare al passo con i cambiamenti del mercato e le esigenze dei clienti, devono adottare una strategia di trasformazione digitale che le renda più efficienti, flessibili e resilienti.

Tuttavia, la trasformazione digitale comporta anche delle difficoltà che vanno risolte, soprattutto in termini di sicurezza dei dati e di compliance con le normative vigenti. Le piccole imprese devono quindi dotarsi di dispositivi affidabili che garantiscano la protezione delle informazioni sensibili e il rispetto delle regole. Inoltre, devono poter contare su un partner competente che offra supporto e assistenza in ogni fase del processo di trasformazione digitale, dalla scelta delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze, all'implementazione, alla gestione e al monitoraggio delle stesse. Un esempio di partner ideale per le piccole imprese è Copilot, una piattaforma intelligente che offre servizi di consulenza, formazione, assistenza tecnica e sicurezza informatica personalizzati per ogni cliente.

La trasformazione digitale

La trasformazione digitale è il processo di cambiamento e innovazione che le organizzazioni intraprendono per sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Si parla di trasformazione perché spesso riguarda aziende che di digitale hanno ben poco; per queste società spesso si tratta di un onere a cui assolvere, ma altrettanto spesso con i giusti partner la trasformazione digitale si può convertire in occasione di crescita e di espansione.

Si tratta di una trasformazione che coinvolge non solo gli aspetti tecnologici, ma anche quelli strategici, organizzativi, culturali e umani. La trasformazione digitale richiede una visione chiara degli obiettivi da raggiungere, una capacità di adattamento e apprendimento continuo, una collaborazione trasversale tra i diversi attori coinvolti e una cultura orientata al cliente e all'innovazione.

Un’azienda occupata in questo processo ha bisogno più che mai di partner seri s cui poter contare. Oggi non basta più trovare qualcuno che ti venda questo o quel prodotto, ma serve un compagno di viaggio che sappia affrontare questo viaggio come una squadra.

Asus risponde totalmente a questo identikit. Il brand, presente in Italia da molti anni con prodotti consumer di grande successo, ha già da alcuni anni ampliato la propria offerta con una ricca e variegata proposta B2B, che spazia dai computer portatili ai dispositivi di rete, passando dalle forniture IoT ai monitori e alle schede madre. Ma Asus è molto più che un fornitore di hardware.

Asus: un partner affidabile e innovativo per le piccole imprese

Avere un partner tecnologico affidabile è essenziale per il successo a lungo termine. ASUS Business si distingue per la sua visione centrata sull'eccellenza e l'innovazione, proponendosi come guida fidata per il commercio e l'istruzione. Con una storia di decenni nell'innovazione tecnologica, ASUS Business si impegna a fornire soluzioni e supporto completi che superano le aspettative.

Le soluzioni ASUS Business sono progettate per adattarsi alle mutevoli esigenze delle aziende moderne. Dall'introduzione della trasformazione digitale alla necessità di una rete locale performante, ASUS offre una vasta gamma di prodotti e servizi che permettono alle aziende di crescere e prosperare nel contesto digitale attuale.

La ricerca di affidabilità si traduce in prodotti costruiti secondo standard militari e riconosciuti a livello mondiale per la loro robustezza e affidabilità. Asus offre un'assistenza completa che va oltre la semplice fornitura di dispositivi, con un team dedicato pronto ad affiancare le aziende in ogni fase del loro percorso tecnologico.

Le soluzioni Asus per le piccole imprese: prodotti, servizi e vantaggi

Le soluzioni Asus per le piccole imprese offrono una vasta gamma di prodotti, servizi e vantaggi progettati per abbracciare un nuovo stile di lavoro e raggiungere nuovi traguardi nel contesto aziendale moderno. Con l'obiettivo di aumentare la produttività e sostenere il lavoro flessibile, Asus fornisce dispositivi innovativi ad alte prestazioni, affidabili e portatili, che rappresentano un partner tecnologico di fiducia per tutto il personale, dati tecnici ai dirigenti. Questi dispositivi sono accompagnati da un supporto completo per i team IT, che include una sicurezza di livello enterprise e una gestione centralizzata per garantire il corretto funzionamento dei sistemi.

I dispositivi Asus sono versatili e facili da utilizzare per i dipendenti, consentendo loro di svolgere il lavoro al meglio ovunque si trovino. Inoltre, con la crescente adozione di modalità di lavoro ibride, Asus si impegna a sostenere le piccole imprese offrendo dispositivi leggeri e resistenti, dotati di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale per la cancellazione del rumore e una lunga durata della batteria.

In un mondo sempre più digitale, la sicurezza è una priorità fondamentale per le piccole imprese. Asus offre una sicurezza di livello enterprise di serie su tutti i suoi dispositivi, insieme al supporto per l'implementazione e la manutenzione dei sistemi e delle impostazioni di sicurezza. Questo aiuta le piccole imprese a ridurre i rischi di violazioni della sicurezza e a mantenere la fiducia dei clienti, essenziale per la crescita e il successo nel mercato attuale.

Alcuni casi di successo di piccole imprese che hanno scelto Asus

Le piccole imprese cercano costantemente soluzioni innovative e affidabili per soddisfare le proprie esigenze operative. In questa ricerca di eccellenza, molte si sono rivolte ad ASUS per trovare la combinazione perfetta di prodotti e servizi in grado di trasformare le loro operazioni quotidiane.

Spicca nel panorama italiano l'esperienza di Maisto & Associati, associazione specializzata in materia tributaria. Maisto & Associati ha scelto di usare i prodotti Asus per consolidare il suo sistema IT. In particolare, i professionisti di Maisto & Associati hanno scelto di usare il portatile hanno scelto l'Asus ExpertBook B7 Flip, che aiuta a garantire la massima sicurezza del dato anche quando si lavora in mobilità.

Questo portatile è stato selezionato per molte ragioni, in particolare perché grazie al modulo 5G si può essere sempre connessi con una propria linea sicura - evitando quindi reti Wi-Fi pubbliche su cui non si ha il controllo. Questo è un aspetto fondamentale se si vuole garantire la riservatezza dei dati. Sempre in tema di privacy, opzionalmente l'Asus ExpertBook B7 Flip può avere uno schermo private view, che permette di impedire alle persone intorno di vedere e leggere le informazioni visualizzate.

Ma Asus B2B sostiene aziende in tutto il mondo. Il Gruppo Al Fresco, con le sue catene di ristoranti in Vietnam, ha trovato in ASUS un partner ideale per aggiornare i propri sistemi di punto vendita. Attraverso l'utilizzo del mini PC VivoMini VC66 e del monitor touch VT168H, il Gruppo Al Fresco ha visto migliorare l'efficienza e l'estetica dei propri ristoranti, soddisfacendo pienamente le loro crescenti esigenze operative. Allo stesso modo, l'azienda di riparazioni auto Carstar ha rivoluzionato il proprio settore utilizzando il laptop ASUSPRO BU400. Grazie alla resistenza e alle prestazioni superiori di questo dispositivo, Carstar è riuscita a offrire ai propri clienti un servizio di alta qualità, abbracciando appieno l'era dell'informazione.

Asus, una scelta vincente per l'innovazione tecnologica delle piccole imprese

Le piccole imprese scelgono ASUS per l'innovazione tecnologica perché offre soluzioni complete e affidabili che si adattano alle esigenze in evoluzione. Con prodotti come i portatili ExpertBook e le soluzioni di gestione IT come ASUS Control Center, ASUS soddisfa le esigenze di aziende di varie dimensioni e settori. Le testimonianze di successo dimostrano l'impatto positivo che ASUS ha avuto su aziende come The Al Fresco's Group e Carstar, migliorando l'efficienza operativa, la produttività e la soddisfazione del cliente. Con un focus sull'innovazione, la qualità e il supporto clienti, ASUS si conferma come partner ideale per le piccole imprese che desiderano crescere e competere nel mercato moderno.