Nel corso dell’anno, sono diversi gli appuntamenti in cui i consumatori italiani vengono stimolati ad approfittare di sconti e promozioni, ma tra questi il Prime Day di Amazon si distingue per la sua unicità. È un evento esclusivo, riservato agli abbonati ad Amazon Prime (sia con piano mensile che annuale) e caratterizzato da una vasta gamma di offerte straordinarie. Non si tratta dei soliti sconti visti più volte durante l’anno: il Prime Day offre riduzioni di prezzo talmente consistenti da permettervi di acquistare prodotti a cifre spesso inferiori a qualsiasi promozione precedente.

La data precisa del Prime Day cambia ogni anno, ma solitamente cade nel mese di luglio e si protrae per 48 ore consecutive. Durante questo lasso di tempo, Amazon propone sconti su una moltitudine di categorie merceologiche: dall’elettronica alla casa, dall’abbigliamento ai prodotti per il tempo libero. È fondamentale essere pronti: vi consigliamo di iniziare a monitorare i prodotti di vostro interesse con anticipo, salvandoli tra i preferiti o impostando notifiche di disponibilità. In questo modo potrete cogliere al volo le offerte migliori, spesso disponibili solo per poche ore o fino a esaurimento scorte.

Vi invitiamo a non sottovalutare il potenziale del Prime Day: la qualità e la varietà delle offerte sono paragonabili a quelle del Black Friday. Per questo motivo, è importante arrivare preparati e consapevoli di ciò che si vuole acquistare. Approfittare del Prime Day può rappresentare una reale occasione di risparmio, soprattutto su articoli desiderati da tempo.

Quando si svolge il Prime Day 2025?

Il Prime Day è uno degli eventi più attesi dagli iscritti ad Amazon Prime, e storicamente si è sempre svolto a luglio, in particolare entro la prima metà del mese. Fin dalla sua introduzione, questo appuntamento ha rappresentato un’occasione per approfittare di sconti importanti su una vasta gamma di prodotti. Negli ultimi anni, però, Amazon ha raddoppiato l’offerta, introducendo un secondo Prime Day nel mese di ottobre. Questa novità ha permesso ai consumatori italiani di accedere a nuove promozioni e offerte in due momenti distinti dell’anno, ampliando le possibilità di risparmio.

Tuttavia, sebbene l’aggiunta di un secondo evento sia in linea generale vantaggiosa, è innegabile che il Prime Day autunnale incontri una certa concorrenza stagionale. Essendo programmato poco prima del Black Friday, molti potrebbero trovarsi a rimandare gli acquisti, confidando in offerte ancor più aggressive nel giro di poche settimane. In particolare, per chi desidera anticipare gli acquisti natalizi, il Black Friday rappresenta un punto di riferimento strategico, rendendo il Prime Day di ottobre un’occasione potenzialmente meno incisiva rispetto a quella estiva.

Detto ciò, il Prime Day 2025 inizia l'8 luglio.

Quanti giorni dura il Prime Day 2025?

Fino al 2024, il Prime Day è sempre stato limitato a sole 48 ore: due giorni intensi, dalla mezzanotte del primo giorno fino a quella del secondo, in cui Amazon propone migliaia di offerte lampo. Proprio per la sua breve durata, questo evento ha sempre richiesto una buona dose di preparazione e rapidità per cogliere al volo i migliori affari. Tuttavia, quest'anno qualcosa cambia: per la prima volta, l’edizione 2025 del Prime Day si estende a 4 giorni, offrendo così più tempo ai clienti per esplorare con calma le promozioni e fare acquisti più ragionati.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda le cosiddette “offerte di anteprima”, che Amazon solitamente rilascia circa una settimana prima del Prime Day ufficiale. Anche in questo caso, si tratta di promozioni reali e spesso molto vantaggiose, che potrebbero non essere replicate nei giorni centrali dell’evento. Per questo motivo, vi consigliamo di tenere d’occhio la piattaforma già nei giorni precedenti l’inizio ufficiale del Prime Day. Essere preparati e ben informati potrebbe fare la differenza tra accaparrarsi un ottimo affare e perderselo.

Come trovare le offerte migliori durante il Prime Day 2025

Durante il Prime Day, migliaia di prodotti calano di prezzo, creando un’occasione per fare acquisti vantaggiosi. Tuttavia, con un numero così elevato di offerte disponibili, può diventare difficile orientarsi e distinguere i veri affari da quelli meno convenienti. È fondamentale, quindi, avere un metodo efficace per individuare le promozioni migliori e risparmiare tempo ed energie. Proprio per questo motivo, vi consigliamo di affidarvi alle nostre segnalazioni su Tom’s Hardware: sul sito, da cui ci state leggendo ora, troverete una selezione accurata delle offerte più rilevanti, quelle che riteniamo davvero imperdibili.

Per restare sempre aggiornati, vi invitiamo anche a seguire i nostri canali social, dove pubblichiamo molte altre promozioni che, per motivi tecnici o di tempistiche, non riusciamo a riportare sul sito. I nostri contenuti sono completamente gratuiti e vi permetteranno di avere una panoramica completa delle offerte, senza dover navigare tra migliaia di prodotti in cerca dello sconto migliore. In definitiva, il modo più semplice ed efficace per non lasciarsi sfuggire le vere occasioni del Prime Day è restare connessi con tutti i nostri canali: vi guideremo tra le offerte con selezioni mirate e consigli aggiornati in tempo reale.

Come evitare le truffe durante il Prime Day 2025

Durante il Prime Day, approfittare delle offerte su Amazon è una grande opportunità, ma è anche il momento in cui le truffe online si moltiplicano. Email o telefonate fasulle, sondaggi con premi ingannevoli, venditori finti e offerte troppo belle per essere vere sono tra i raggiri più comuni. I truffatori cercano di rubare dati personali o denaro spacciandosi per Amazon o proponendo prodotti a prezzi irrealistici. Fate attenzione a comunicazioni sospette, controllate sempre che le email provengano da indirizzi ufficiali @amazon.it, e verificate l’affidabilità dei venditori prima di acquistare.

Per fare acquisti in sicurezza durante il Prime Day, utilizzate solo il sito ufficiale, verificate che l’indirizzo web inizi con “https://”, e preferite metodi di pagamento sicuri che vi mette a disposizione la piattaforma. Non fornite mai informazioni sensibili tramite email o telefonate non richieste. Se sospettate una truffa, segnalatela subito a reportascam@amazon.it, cambiate la password del vostro account e avvisate la banca qualora abbiate già pagato. Godetevi le offerte, ma restate sempre vigili. Per scoprire tutti i metodi per difendersi dalle truffe, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato proprio alle truffe Amazon: quali sono e come evitarle.

