La Firma Digitale Remota di Aruba garantisce ora 30 anni di validità ai documenti

Aruba ha annunciato che il suo servizio di Firma Digitale Remota garantisce ora la validità legale dei documenti per 30 anni, superando lo standard di 20 anni del mercato.

Grazie alla Marca Temporale inclusa nel servizio, la validità legale e l’opponibilità a terzi di ogni documento firmato digitalmente viene estesa per 30 anni. La Marca Temporale permette di associare data e ora certe ai documenti firmati, tutelando la paternità dei documenti di liberi professionisti e aziende, in particolare nel caso di attività svolte da avvocati ed ingegneri, ma anche per la protezione del copyright nel caso di agenzie di comunicazione e creativi.

La Firma Digitale Remota permette ai professionisti di firmare digitalmente senza necessità di hardware aggiuntivo e senza dover acquistare ulteriori servizi usando l'app Aruba Sign disponibile sia per Windows che per Mac.

Il servizio consente inoltre di sottoscrivere documenti informatici in sicurezza ovunque sfruttando la password temporanea di Aruba OTP.

Conforme al Regolamento eIDAS (n.910/2014 del 23 luglio 2013), la Firma Digitale Remota di Aruba è riconosciuta in tutta Europa ed è equivalente ad una firma autografa su carta.

La nuova Firma Digitale Remota di Aruba con Marca Temporale inclusa è disponibile per i nuovi clienti e offre la possibilità di scegliere tra le versioni OTP Mobile e OTP Display.