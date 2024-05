La spesa ICT mondiale continuerà a crescere, a trainare è la GenAI

Il 2024 sarà un anno di grandi spese per l'ICT: secondo l'ultima analisi di Gartner, la spesa mondiale nel settore sarà di oltre 5 mila miliardi di dollari, un aumento dell'8% rispetto al 2023. La nuova previsione supera quella precedente che vedeva un incremento del 6,8% e anticipa una spesa mondiale che supererà gli 8 trilioni di dollari ben prima della fine del decennio.

L'aumento maggiore della spesa si noterà nei data center: si passerà dal 4% del 2023 al 10% del 2024, incremento dovuto in larga parte agli investimenti per l'IA generativa.

"Stiamo assistendo a un ciclo di storia, pianificazione ed esecuzione quando si tratta di GenAI. Nel 2023 le aziende raccontavano la storia della GenAI e nel 2024 la maggior parte di esse sta pianificando l'esecuzione nel 2025" ha dichiarato John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst presso Gartner. "I fornitori di tecnologia devono essere un passo avanti in questo ciclo e sono già in fase di esecuzione. Stanno introducendo le funzionalità GenAI nei prodotti e servizi esistenti e nei casi d'uso identificati dai loro clienti aziendali".

Pixabay

Il crescente interesse verso l'IA generativa porterà anche a un aumento importante di investimenti in server e semiconduttori per supportare progetti di GenAI su larga scala. Secondo l'analisi, nel 2024 i server di IA rappresenteranno quasi il 60% della spesa totale per i server degli hyperscaler.

Gartner anticipa inoltre un importante aumento della spesa per i dispositivi mobili, soprattutto per gli smartphone: con la durata di vita media dei device che si riduce, i consumatori spenderanno fino a 688 miliardi nel 2024. L'integrazione di capacità di GenAI nei dispositivi sosterrà il passaggio alle proposte di ultima generazione.