Le aziende adorano il software gestionale moderno, e il fatturato di SAP lo dimostra

SAP ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre e l'intero anno fiscale 2024, evidenziando una performance che ha superato le aspettative in tutti i parametri chiave. L'azienda ha registrato una crescita significativa nel settore cloud. Il fatturato cloud è aumentato del 25%, raggiungendo i 17,14 miliardi di euro, mentre i ricavi della Cloud ERP Suite sono cresciuti del 33%, attestandosi a 14,17 miliardi di euro. I ricavi totali hanno segnato un incremento del 10%, raggiungendo i 34,18 miliardi di euro.

Nel quarto trimestre del 2024, il cloud backlog è cresciuto del 32% a 18,08 miliardi di euro. Il fatturato cloud è salito del 27% a 4,71 miliardi di euro, alimentato dal fatturato della Cloud ERP Suite, che è cresciuto del 35% a 3,95 miliardi di euro. Il fatturato delle licenze software è diminuito del 18% a 0,68 miliardi di euro. Il fatturato da cloud e software è aumentato del 12% a 8,27 miliardi di euro. Il fatturato dei servizi è cresciuto del 2% a 1,11 miliardi di euro. Il fatturato totale è aumentato dell’11% arrivando a 9,38 miliardi di euro.

Ti potrebbe interessare anche SAP Business AI, l'intelligenza artificiale che cambia veramente il lavoro in azienda SAP Business AI, l'intelligenza artificiale che cambia veramente il lavoro in azienda Guarda su

Per l'intero anno 2024, il fatturato delle licenze software è sceso del 21% a 1,40 miliardi di euro. Il fatturato cloud e software è salito dell'11% a 29,83 miliardi di euro. Il fatturato dei servizi è salito dell’1% a 4,35 miliardi di euro. Il fatturato totale è aumentato del 10% raggiungendo i 34,18 miliardi di euro. L'utile operativo IFRS è sceso del 20% a 4,66 miliardi di euro, mentre l'utile operativo non IFRS è aumentato del 25% a 8,15 miliardi di euro.

SAP prevede un'ulteriore accelerazione della crescita del fatturato cloud nel 2025. L'azienda stima un fatturato cloud compreso tra 21,6 e 21,9 miliardi di euro a valute costanti, in crescita del 26%-28%. Il fatturato da cloud e software è previsto tra 33,1 e 33,6 miliardi di euro a valute costanti, in crescita dell’11%-13%. L'utile operativo non-IFRS è stimato tra 10,3 e 10,6 miliardi di euro a valute costanti, in crescita del 26%-30%. Il free cash flow è previsto a circa 8,0 miliardi di euro.

I risultati di SAP dimostrano la crescente importanza del cloud computing per le aziende di tutto il mondo. La forte crescita del fatturato cloud di SAP, in particolare della Cloud ERP Suite, evidenzia la tendenza delle aziende a spostare le proprie applicazioni e infrastrutture IT verso il cloud. Questo trend è guidato da diversi fattori, tra cui la necessità di maggiore agilità, scalabilità e riduzione dei costi.

Le soluzioni cloud offrono alle aziende la possibilità di accedere alle più recenti tecnologie, come l'intelligenza artificiale e l'analisi dei dati, senza dover investire in infrastrutture IT costose e complesse. Inoltre, il cloud consente alle aziende di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti.

L'intelligenza artificiale (IA) sta diventando un fattore chiave di differenziazione per le aziende. La forte posizione di SAP nella gestione dei dati e nella Business AI, come sottolineato dal CEO Christian Klein, posiziona l'azienda in modo ottimale per aiutare le aziende a sfruttare il potenziale dell'IA per migliorare l'efficienza, l'innovazione e la customer experience. L'integrazione dell'IA nelle soluzioni SAP, come evidenziato dal lancio di nuove funzionalità per Joule e dalla collaborazione con AWS per GROW with SAP, consente alle aziende di automatizzare i processi, ottenere insight più approfonditi dai dati e prendere decisioni più rapide e informate.

Christian Klein, CEO di SAP, ha commentato:

"Abbiamo concluso bene l’anno, registrando nel quarto trimestre metà del nostro order entry nel cloud, compresa l'AI. Guardando all'intero anno, abbiamo superato i nostri obiettivi di cloud, accelerando i ricavi del cloud e la crescita del current cloud backlog rispetto a una base molto più ampia. Il cloud backlog totale si attesta ora a 63 miliardi di euro, in crescita del 40%. La crescita del fatturato è tornata a due cifre. Guardando al futuro, la nostra forte posizione nella gestione dei dati e nella Business AI ci dà ulteriore fiducia nel fatto che riusciremo ad accelerare la crescita del fatturato fino al 2027”.

Anche in Italia, la transizione verso il cloud sta accelerando. Secondo i dati dell'Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano, il mercato italiano del cloud computing ha raggiunto un valore di 4,53 miliardi di euro nel 2023, con una crescita del 18% rispetto all'anno precedente. La spesa per i servizi di Public & Hybrid Cloud ha superato per la prima volta quella per i servizi di Virtual Private Cloud & Data Center Automation, a dimostrazione di come le aziende italiane stiano adottando sempre più soluzioni cloud pubbliche e ibride.

Tuttavia, l'Italia è ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei in termini di adozione del cloud. Secondo l'indice DESI (Digital Economy and Society Index) della Commissione Europea, l'Italia si posiziona al 18° posto su 27 paesi membri per l'integrazione delle tecnologie digitali nelle imprese.

I risultati di SAP, e in particolare la forte crescita del cloud, rappresentano un segnale positivo per il mercato italiano. L'azienda, con la sua presenza capillare sul territorio e la sua offerta di soluzioni cloud innovative, può svolgere un ruolo importante nell'accelerare la trasformazione digitale delle aziende italiane. La disponibilità di soluzioni cloud come SAP S/4HANA Cloud e SAP Business Technology Platform, unite alle potenzialità dell'IA, offre alle aziende italiane gli strumenti necessari per competere in un mercato sempre più globale e digitalizzato.