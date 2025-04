PewDiePie abbandona Windows e consiglia a tutti di installare Linux

La crescente crisi di fiducia nel sistema operativo Windows ha trovato un nuovo, inaspettato portavoce. Felix Kjellberg, meglio conosciuto al mondo come PewDiePie, figura di spicco nel panorama del content creating globale, ha recentemente condiviso con i suoi milioni di follower la sua svolta verso il mondo Linux, abbandonando quello che lui stesso descrive come un rapporto tormentato con il sistema operativo targato Microsoft. Un cambio di rotta significativo che potrebbe influenzare una vasta comunità di utenti, considerando la portata mediatica del personaggio.

Nel suo video "I installed Linux (so should you)", che ha già superato la soglia dei due milioni di visualizzazioni, il creatore svedese racconta la sua esperienza di "liberazione digitale". Nonostante l'apice della sua popolarità risalga al 2013, PewDiePie mantiene un'influenza considerevole nel mondo digitale, con ogni suo contenuto capace di raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo. La narrazione del suo passaggio a Linux rappresenta quindi un potenziale punto di svolta nella percezione pubblica delle alternative a Windows.

"Sono stato torturato da Windows per anni", afferma senza mezzi termini Kjellberg, descrivendo il passaggio a Linux come un momento di illuminazione: "Ho visto il sole". Una metafora potente che risuona con chiunque abbia sperimentato frustrazione con gli aggiornamenti forzati, la telemetria invasiva e le limitazioni crescenti imposte da Microsoft.

Particolarmente interessante è l'evoluzione del pensiero di PewDiePie riguardo a Linux nel corso degli anni. La sua testimonianza rivela un tentativo fallito di migrazione avvenuto circa 15 anni fa, quando le limitazioni del sistema, soprattutto in ambito gaming, lo avevano spinto a tornare rapidamente a Windows. Un'esperienza comune a molti utenti che, attratti dalle promesse di libertà e controllo offerte dal pinguino, si sono scontrati con la dura realtà della compatibilità software.

Ma qualcosa è cambiato radicalmente nell'ecosistema Linux. "Gaming su Linux è finalmente realtà", dichiara entusiasta il content creator, attribuendo gran parte del merito a Valve e alla sua tecnologia Proton. L'arrivo di Steam Deck ha rappresentato un catalizzatore fondamentale in questo processo, dimostrando come un'azienda del calibro di Valve abbia riconosciuto i rischi di un monopolio Microsoft e investito in alternative.

Il video non si limita a celebrare acriticamente Linux, ma evidenzia con onestà intellettuale anche i compromessi necessari nella transizione. Kjellberg ammette che passare a Linux significa talvolta rinunciare a software specifici disponibili solo su Windows o macOS, adattandosi ad alternative che potrebbero inizialmente sembrare meno familiari o potenti. Nonostante ciò, il suo giudizio finale è inequivocabilmente positivo, tanto da concludere il video con un tour dettagliato della sua installazione di Linux Mint.

Tra i principali vantaggi sottolineati nel passaggio a Linux, PewDiePie evidenzia l'assenza di approccio infantilizzante verso l'utente, la mancanza di bloatware preinstallato e la libertà di personalizzazione. Caratteristiche che risuonano particolarmente con un pubblico sempre più consapevole dell'importanza della privacy digitale e insofferente verso le imposizioni dei giganti tecnologici.

Il caso PewDiePie si inserisce in un contesto più ampio di crescente interesse verso Linux come alternativa valida a Windows 11, un sistema operativo accolto con reazioni contrastanti dalla comunità di utenti. Per molti, le politiche sempre più restrittive di Microsoft hanno rappresentato una "sveglia", spingendoli a esplorare le possibilità offerte dal mondo open source.

Per chi fosse incuriosito dall'esperienza di PewDiePie e volesse tentare il passaggio a Linux, esistono numerose risorse che analizzano vantaggi e svantaggi rispetto a Windows (come questa ottima guida disponibile su Amazon), guide dedicate ai principianti e approfondimenti sulle distribuzioni più adatte agli ex-utenti del sistema Microsoft. La strada verso la libertà digitale è ormai tracciata e, con testimonial del calibro di PewDiePie, potrebbe diventare sempre più frequentata.