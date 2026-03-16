Esiste un problema che chiunque abbia usato un assistente di intelligenza artificiale conosce bene, anche se raramente lo sa nominare con precisione: ogni volta che si cambia strumento, o anche solo si apre una nuova sessione, bisogna ricominciare tutto da capo. Contesto azzerato, preferenze dimenticate, istruzioni da riscrivere. È la condizione normale degli agenti AI oggi sul mercato, e pochi si fermano a chiedersi perché le cose stiano così, e soprattutto se potrebbe esistere un'alternativa strutturale.

A provare a rispondere è Matteo Tuzi, fondatore di Memory Model, una startup che ha identificato proprio nella gestione della memoria il nodo irrisolto dell'intelligenza artificiale agentiva. Il punto di partenza è apparentemente tecnico ma in realtà molto concreto: oggi la memoria di un agente AI è sempre interna al modello che si utilizza. Questo significa che appartiene al fornitore del servizio, non all'utente, e non può essere trasferita altrove.

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Il problema si manifesta in due modi distinti. Il primo è la cosiddetta degradazione del contesto: quando si caricano troppe informazioni all'interno della finestra di una sessione, il modello comincia a perdere il filo, a rispondere in modo incoerente, ad "allucinare" dettagli che non esistono. Chi lavora con documenti lunghi o progetti complessi lo sperimenta regolarmente. Il secondo problema è quello del vendor lock-in: una volta che un modello ha accumulato istruzioni, preferenze e contesto su un utente, passare a un concorrente significa perdere tutto quel lavoro preparatorio.

Un esempio pratico aiuta a capire la portata della questione. Un giornalista che ha addestrato ChatGPT a rispettare il proprio stile, a conoscere i propri temi ricorrenti e le proprie fonti di riferimento, se decide di passare a Claude o a Gemini per sfruttarne le capacità specifiche, si trova a dover ripartire da zero. Ore di configurazione perdute, preferenze da riscrivere, contesto da ricostruire. La soluzione proposta da Memory Model è concettualmente semplice: separare la memoria dal modello, renderla portabile e farla appartenere all'utente o all'azienda, non al provider.

La memoria è il vero vendor lock-in del modello.

L'approccio tecnico si basa su una memoria esterna che non viene caricata tutta insieme nella sessione, ma interrogata in modo selettivo: quando l'utente pone una domanda, il sistema recupera solo le informazioni strettamente pertinenti, evitando di sovraccaricare il modello. Questo permette, almeno in linea teorica, di lavorare su decine di migliaia di pagine di documenti senza le limitazioni imposte dalle finestre di contesto tradizionali.

C'è però un aspetto che va oltre la pura praticità d'uso. Il tema della privacy e della conformità normativa diventa centrale non appena si parla di memoria AI in contesti professionali o aziendali. Modelli come quelli che girano in locale, o applicazioni come Claude per il desktop che accedono ai file dell'utente, sollevano interrogativi seri su chi controlla davvero quei dati. Tuzi cita esplicitamente i problemi di sicurezza occorsi ad alcuni operatori e sottolinea come affidare la propria memoria contestuale a un provider esterno specializzato, con garanzie GDPR e una governance granulare dei dati, rappresenti una scelta più responsabile rispetto al lasciare che ogni singolo modello gestisca le informazioni a modo suo.

La ragione per cui i grandi operatori non si muovono in questa direzione è, secondo Tuzi, del tutto razionale dal loro punto di vista: la memoria interna è uno strumento di fidelizzazione. Più un utente investe tempo nel "formare" un modello, meno avrà incentivo a cambiarlo. Google, con il progetto Titan, starebbe addirittura lavorando per incorporare la memoria direttamente nei parametri del modello, rendendo il legame ancora più difficile da sciogliere. È una dinamica che ricorda quanto accaduto nel settore del cloud computing, dove Amazon, Google e Microsoft hanno costruito ecosistemi molto difficili da abbandonare, tanto che oggi esiste un'intera industria di aziende specializzate nell'aiutare le imprese a migrare da un fornitore all'altro senza perdere dati e configurazioni.

Il tema della memoria condivisa tra agenti diversi apre poi un capitolo più avanzato. Le architetture multi-agente, quelle in cui un chatbot apparentemente unitario delega in realtà compiti specifici a sotto-modelli diversi, funzionano bene solo se esiste un contesto condiviso tra tutti i componenti del sistema. Senza una memoria esterna e coerente, questi sistemi tendono a perdere coerenza interna, con ogni sotto-agente che risponde come se non sapesse cosa hanno fatto gli altri.

Resta aperta la questione di quanto tutto questo trovi applicazione reale nelle aziende. Tuzi osserva che all'interno di molte organizzazioni la tecnologia AI è ancora lontana dall'essere integrata nei processi quotidiani in modo strutturato: si vedono ancora Excel e PowerPoint come strumenti principali, e l'intelligenza artificiale viene usata in modo episodico. La vera sfida per chi sviluppa in questo settore non è quindi costruire il modello con il benchmark migliore, ma portare questi strumenti in produzione, nel rispetto delle normative europee e con un controllo trasparente sui dati utilizzati.

L'ottimismo di Tuzi su come potranno reagire i grandi operatori a soluzioni come la sua si basa su un argomento pragmatico: se una memoria esterna e portabile porta più utenti a usare più modelli con più frequenza, alla fine anche i provider ci guadagnano. È una lettura generosa del mercato, ma non del tutto infondata. Nel frattempo, il problema di chi ogni mattina deve rispiegare al proprio assistente virtuale chi è e cosa fa rimane, almeno per ora, una piccola seccatura quotidiana con radici molto più profonde di quanto sembri.