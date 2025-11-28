Che cos’è il Digital Omnibus

Per capire cosa c’è dentro il Digital Omnibus conviene partire da una cosa molto concreta: il calendario dell’AI Act.

L’AI Act divide i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio. Alcune norme sono già vive e attive, come quelle sulle pratiche vietate, i casi a rischio inaccettabile. Il prossimo gradino è fissato (su carta) al 2 agosto 2026, quando dovrebbero entrare in applicazione gli obblighi per i sistemi ad alto rischio.

Parliamo di AI usata in contesti che toccano nervi scoperti della società: banche e assicurazioni, infrastrutture critiche, scuole e università, dispositivi medici, sanità. Sistemi che sono ammissibili, ma che l’AI Act circonda di obblighi molto pesanti: gestione dei dati, requisiti tecnici, valutazioni di conformità, monitoraggi continui. In pratica: se vuoi usare AI dove può fare davvero danni, devi dimostrare di aver fatto i compiti bene.

Anche se i più maliziosi potrebbero pensare che ci siano state delle pressioni da parte delle big tech a spingere verso questo ammorbidimento delle regole (tra questi anche noi) pare che il motivo che abbia spinto la Commissione ad individuare queste proposte sia stato un altro. La Commissione europea infatti, guardando allo stato dell’arte, ha ammesso che no, non è realistico chiedere a tutti di essere pronti entro il 2 agosto 2026.

Nella proposta di Digital Omnibus mette nero su bianco le ragioni: ritardi nell’adozione degli atti di esecuzione e delle linee guida, ritardi degli Stati nel nominare le autorità nazionali competenti, difficoltà delle aziende e delle PA a capire come tradurre le regole in pratica.

Il Digital Omnibus quindi nasce perché si prende atto che la macchina normativa non è allineata con la realtà e prova a ricalibrare tempi e strumenti dell’AI Act, a partire proprio dall’alto rischio. La Commissione propone una proroga fino a 16 mesi, si avete letto bene 16 mesi, quasi 500 giorni di proroga! L’Europa quindi sta dicendo alle aziende che lavorano con AI in settori sensibili "Scusate, forse abbiamo fatto qualche errore di valutazione, non vi chiediamo di essere pronti senza sapere come dovete esserlo: vi daremo prima gli strumenti tecnici, poi scatteranno gli obblighi".

È una scelta che da un lato è sicuramente garantistica, perché fissa un limite massimo, ma dall’altro apre una finestra temporale che, nel mondo dell’AI, è enorme, un’eternità (2027-2028)! Non sarebbe meglio invece accelerare finalmente e puntare a mantenere fisso l’obiettivo del 2 agosto 2026?