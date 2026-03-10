Meta ha lanciato in sordina Vibes, un nuovo strumento per la generazione di video tramite intelligenza artificiale. A differenza della maggior parte dei competitor — Sora, Google Flow, Runway, Pika — Vibes è completamente gratuito. E non è un semplice generatore di clip da prompt: è un mini-studio di produzione con timeline, personaggi persistenti e lip sync integrato.

Il prodotto è accessibile via web (vibes.ai) con login tramite account Facebook o Instagram. Le app mobili sono in fase di test in Brasile e Messico. Il lancio è avvenuto senza annunci ufficiali — scoperto e documentato da TestingCatalog, che ha fatto un'analisi approfondita delle funzionalità.

Vibes è il primo generatore video AI completamente gratuito con editor integrato. Meta monetizza con la pubblicità, non con l'abbonamento.

Cosa fa Vibes

Vibes non genera singole clip da un prompt e basta. È un ambiente di produzione basato su progetti: l'utente crea un progetto, genera al suo interno immagini e video, e li monta in una timeline multi-traccia. È più vicino a un editor video che a un generatore — ma il materiale lo crea l'AI, non l'utente.

Le funzionalità già operative:

Generazione immagini e video da prompt testuali

da prompt testuali Personaggi riutilizzabili con coerenza visiva tra scene diverse — uno dei problemi più difficili nella generazione video AI. Se crei un personaggio nella scena 1, lo ritrovi uguale nella scena 5.

con coerenza visiva tra scene diverse — uno dei problemi più difficili nella generazione video AI. Se crei un personaggio nella scena 1, lo ritrovi uguale nella scena 5. Lip sync e selezione voce : il personaggio muove le labbra in sincrono con l'audio. Puoi scegliere la voce.

: il personaggio muove le labbra in sincrono con l'audio. Puoi scegliere la voce. Start & end frames : controlli la direzione e la continuità dell'animazione specificando il primo e l'ultimo fotogramma.

: controlli la direzione e la continuità dell'animazione specificando il primo e l'ultimo fotogramma. Timeline editor multi-traccia : tracce separate per video, testo, musica e voiceover — la stessa struttura dei Reels di Instagram, ma con contenuti generati dall'AI.

: tracce separate per video, testo, musica e voiceover — la stessa struttura dei Reels di Instagram, ma con contenuti generati dall'AI. Stili e ingredienti visivi: formati, sfondi, look personalizzabili e riutilizzabili tra i progetti.

Nelle feature nascoste ma già individuate nel codice: moodboard per raccogliere ispirazioni, librerie condivise di stili e personaggi, testo animato su timeline, e una tab media per organizzare gli asset. Quando saranno attive, Vibes coprirà l'intero flusso dalla raccolta idee al montaggio finale.

Cosa non fa

È importante chiarire cosa Vibes non è. Non è un editor video tradizionale come CapCut, Premiere Pro o DaVinci Resolve. Non importi le tue clip girate con il telefono o la videocamera. Non monti video reali. Tutto il materiale viene generato dall'AI dentro lo strumento.

Se hai bisogno di montare video che hai già, Vibes non ti serve. Se vuoi creare contenuti video da zero — animazioni, spiegazioni visive, reel creativi, storyboard — senza girare nulla, allora Vibes è in quel territorio.

Vibes non sostituisce Premiere o CapCut: non monti video reali. Generi tutto da zero con l'AI. Sono due mondi diversi.

Il confronto con i competitor

Il mercato dei generatori video AI è affollato. Ecco come si posiziona Vibes rispetto ai principali concorrenti:

Strumento Prezzo Editor/Timeline Personaggi persistenti Lip sync Qualità video Meta Vibes Gratis Sì, multi-traccia Sì Sì Media (in miglioramento) OpenAI Sora $20-200/mese (incluso in ChatGPT Plus/Pro) Basilare (storyboard) Limitato No Alta Google Flow Gratis (base), $19,99-249,99/mese Sì (workspace + ingredients) Sì (ingredients) No Alta (Veo 3) Runway Gratis (limitato), da $12/mese Sì No No Alta (Gen-3 Alpha) Pika Gratis (limitato), da $8/mese No No Sì (Lip Sync) Media-alta

Vibes è lo strumento con il set di funzionalità più completo al prezzo più basso (zero). Ma la qualità dell'output video è il suo punto debole — al momento non regge il confronto con Sora o Runway Gen-3 Alpha in termini di realismo e coerenza visiva.

I modelli sotto il cofano

Un dettaglio importante emerso dall'analisi del codice: riferimenti a Midjourney sono ancora presenti nell'applicazione. Il chief AI officer di Meta aveva confermato una partnership con Midjourney e Black Forest Labs per le prime versioni di Vibes, in attesa che i modelli interni maturassero.

Il fatto che Midjourney sia ancora integrato suggerisce che Movie Gen — il modello video proprietario di Meta — non è pronto per la produzione. Quando lo sarà, la qualità dell'output potrebbe fare un salto significativo. Movie Gen è il modello su cui Meta ha investito di più nella generazione video, e il suo arrivo dentro Vibes potrebbe colmare il gap qualitativo con Sora e Flow.

Perché è gratis (e cosa ci guadagna Meta)

Il modello di business è lo stesso che Meta applica a tutto: offrire il prodotto gratis, accumulare utenti e contenuti, monetizzare con la pubblicità. Ogni video generato con Vibes è pensato per finire su Instagram o Facebook. Più contenuti generati = più engagement sulle piattaforme = più ricavi pubblicitari.

È lo stesso motivo per cui Instagram Reels e l'app Edits sono gratis: il valore per Meta non è nel tool, ma nell'ecosistema. Sora e Runway devono vendere abbonamenti perché non hanno una piattaforma social. Meta ha miliardi di utenti a cui distribuire i contenuti, e questo le permette di offrire la generazione video a costo zero.

Sora e Runway vendono abbonamenti perché non hanno un social network. Meta ha miliardi di utenti — e monetizza con la pubblicità.

La strategia: Threads playbook

Il lancio silenzioso di Vibes come prodotto standalone segue lo stesso copione di Threads: creare una piattaforma separata, iterare rapidamente, e costruire un'identità propria prima che i competitor reagiscano. La versione web estende il bacino ai creator desktop — lo stesso pubblico che oggi usa Runway e Pika.

Con un bacino di distribuzione che nessun competitor può replicare, Vibes parte con un vantaggio strutturale enorme. Se i modelli di generazione migliorano — e con Movie Gen in sviluppo è questione di tempo — lo strumento di Meta potrebbe diventare il punto di ingresso predefinito per la creazione video AI. Non il migliore in assoluto, ma quello che useranno tutti perché è gratis, è facile, e pubblica direttamente dove il pubblico già guarda.

Per chi è (e per chi no)