Il mercato delle GPU sta attraversando una fase di profonda ridefinizione, stretta tra la pressione della domanda proveniente dal settore dell'intelligenza artificiale e una disponibilità sempre più erratica dei prodotti nei canali al dettaglio. NVIDIA si trova a dover gestire contemporaneamente due fronti — quello AI e quello consumer — con una catena di fornitura dei semiconduttori e delle memorie DRAM sotto pressione come raramente si era visto. In questo contesto, secondo quanto riportato dal media coreano Hankyung, Samsung Foundry starebbe preparando il riavvio delle linee produttive dedicate alla GeForce RTX 3060, la GPU consumer basata sull'architettura Ampere lanciata nel 2021.

Il legame tra NVIDIA e Samsung Foundry affonda le radici proprio nella generazione Ampere: all'epoca del lancio, il produttore coreano fornì a NVIDIA il processo produttivo a 8 nm, che divenne la base tecnologica per tutta la famiglia di GPU destinate al mercato consumer. Quella stessa litografia a 8 nm non è mai andata completamente in pensione: di recente, Samsung Foundry ha mantenuto attive le proprie linee produttive su questo nodo tecnologico per soddisfare gli ordini di NVIDIA relativi al SoC Tegra destinato a Nintendo Switch 2. Questo dettaglio non è secondario: significa che la capacità produttiva necessaria per scalare il volume di chip Ampere è già operativa, riducendo drasticamente i tempi e i costi di riattivazione.

Dal punto di vista strategico, l'operazione appare strutturata come una risposta tattica alla scarsità di prodotto piuttosto che come un'evoluzione tecnologica. NVIDIA potrebbe optare per un cosiddetto rilancio silenzioso della RTX 3060, reimmettendo il modello sul mercato senza grandi annunci ufficiali, oppure articolare una comunicazione mirata che ne sottolinei la validità contemporanea grazie al supporto di DLSS 4.5. La tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale, nell'ultima incarnazione, è in grado di compensare almeno parzialmente il gap prestazionale rispetto alle GPU di generazione più recente, rendendo l'RTX 3060 ancora una proposta difendibile per i giocatori che cercano un'opzione accessibile.

Samsung Foundry ha già le linee a 8 nm operative per i chip Tegra di Nintendo Switch 2: scalare la produzione di GPU Ampere per NVIDIA sarebbe tecnicamente immediato.

La mossa si inserisce in un quadro più ampio che riguarda le difficoltà strutturali di NVIDIA nel segmento consumer. Con i chip più avanzati — e la relativa capacità produttiva presso TSMC — prioritariamente orientati verso le GPU per data center e i sistemi di accelerazione AI, il segmento gaming rischia di restare in secondo piano. Riportare in vita un'architettura del 2021 non è la soluzione ideale per chi aspettava GPU di fascia media più moderne, ma rappresenta un modo pragmatico per evitare carenze di prodotto nei punti vendita, da Amazon.it a MediaWorld.

Sul fronte delle novità in arrivo, circolano anche indiscrezioni relative a una GeForce RTX 5050 dotata di 9 GB di memoria, configurazione insolita che suggerisce come NVIDIA stia esplorando soluzioni non convenzionali per contenere i costi legati alle DRAM nel segmento entry-level. La scelta di una quantità di memoria non allineata agli standard tradizionali (che di solito prevedono tagli da 8 o 12 GB) potrebbe essere il riflesso diretto delle tensioni sul mercato delle memorie, dove la domanda proveniente dall'AI assorbe una quota crescente della produzione globale.